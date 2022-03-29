Türkiye Gazetesi

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Multipl miyelomun en sık 60-70'li yaşlarda görüldüğüne dikkat çeken “Multipl miyelomun sebepleri tam anlaşılamıyor ama bazı belirtilerin mutlaka dikkate alınması gerekiyor. İleri yaşta açıklanamayan kemik ağrısı, kemik kırıkları, kansızlık, halsizlik ve sık tekrarlayan enfeksiyonlar, sedimantasyon yüksekliği, sık idrara çıkma, açıklanamayan böbrek yetmezliği durumunda miyelom kanseri riski de değerlendirilmeli" dedi.

Türk akademisyenler buldu: Kemik yaşını yapay zeka ile tespit edecek sistem Türk akademisyenler, kemik yaşını yapay zeka ile bir dakikanın altında sürede tespit edecek sistem geliştirdi. İki akademisyenin desteğiyle geliştirilen sistem bütün hastanelere yayılacak.