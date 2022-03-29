Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yaşayan 93 yaşındaki Mehmet Çakır, 2 Nisan 2020’de koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pandemi kısıtlamaları sebebiyle aile cenazeyi memleketi Sakarya'ya getiremedi. Cenaze, Sarıyer ilçesi Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

VEFATINDAN İKİ YIL SONRA İKİNCİ KEZ DEFNEDİLDİ

Ailesinin talebi üzerine Çakır’ın cenazesi aradan geçen yaklaşık 2 yılın sonunda defnedildiği yerden çıkartılarak memleketi Sakarya Karasu’ya getirildi. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından 10 çocuk babası Çakır, Ortaköy Mahalle Mezarlığı’na vefatından iki yıl sonra ikinci kez defnedildi.

“RAHMETLİ ANNEMİN YANINA DEFNETTİK”

Süreci anlatan Mehmet Çakır’ın oğlu Halil Çakır, “İstanbul Küçükçekmece’de ikamet ediyordum. Vefat etmeden önce yaklaşık iki yıl boyunca benim yanımda kaldı. Bakımını, her şeyini eşimle beraber üstlenmiştik. 3-4 gün yoğun bakımda kaldı, sonra vefat etti. Koronavirüs sebebiyle cenazesini buraya getiremedik. Tüm sevenleri, sevdikleri burada. Herkesin yardıma koşan biriydi. ‘Naklini buraya alacağım’ dedim ve aldım. Burada rahmetli annemin yanına defnettik” dedi.

Mehmet Çakır

CENAZESİNİ PANDEMİ NEDENİYLE GÖNDERMEDİLER

Ortaköy Mahallesi Muhtarı İsmet Turan ise, “Bizim civarda Çakır dayı diye tanınır. İstanbul’da hastalığı nedeniyle oğlunun yanında hastaneden tedavi altındaydı. Vefatından sonra cenazesini pandemi nedeniyle göndermediler. Geçici olarak oraya defnetmiştik. Çocuklarının talebi üzerine İstanbul Mezarlık Müdürlüğü’nün istediği evrakları buradan düzenleyip gönderdim. Çok şükür, bugün itibariyle Çakır dayımızı mahallemize getirdik. Çakır dayı, bizim civarda tanıdığı, tanımadığı herkesin cenazesine muhakkak katılırdı. Bu anlamda mahalleliden de talep çoktu. İkinci kez acıları tazelendi. Ancak babalarını buraya getirmenin huzurunu da yaşıyorlar. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Rahmetlinin ölüm ve doğum günleri de aynı güne denk geldi. 2 Nisan’da doğdu ve 2 Nisan’da vefat etti” diye konuştu.

Bill Gates'in 'yeni pandemi' iddiası 'çiçek virüsü'nü gündeme taşıdı Milyarder iş adamı Bill Gates, koronavirüs salgınının ardından dünyanın yine benzer bir salgınla karşı karşıya kalacağını, fakat bunun farklı bir patojenden kaynaklanacağını ileri sürmüştü. Gates'in bahsettiği yeni salgının çiçek virüsünden kaynaklanacağı iddia ediliyor.

Koronavirüse açık kapı bırakıyor: Pandemi döneminde bu besinden uzak durun ABD’li bilim adamları pandemi döneminde tüketimi en tehlikeli besinin şeker olduğunu açıkladı. İnsan sağlığına büyük zarar veren şekerli gıdaların tüketiminin bağışıklığı zayıflattığını açıkladı.