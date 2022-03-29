Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda vaka ve vefat sayılarında düne nazaran artış yaşandığı gözlemlendi.
Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı yükselişte
29.03.2022 - 19:44 | Son Güncelleme: 29.03.2022 - 19:49
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre; son 24 saatte Türkiye'de 16 bin 190 yeni vaka tespit edilirken, 64 kişi hayatını kaybetti.
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842004 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/842004.aspx
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