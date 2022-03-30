Türkiye Gazetesi

Günlük koronavirüs verilerinin paylaşıldığı Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda düne nazaran, vaka ve vefat sayılarında düşüş yaşandığı gözlemlendi.

53 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

30 Mart'ta Türkiye'de son 24 saatte 277 bin 537 Covid-19 testi yapıldı, 14 bin 993 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 18 bin 856 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,34, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,09 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 940 bin 492 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Haftalık vaka haritası paylaşıldı! Koronavirüste il il son durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı.

Koronavirüs geçirenlere uyarı: O hastalık sizde ağır seyredebilir Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Dirican, Covid-19’un bağışıklık sisteminin düşük olduğu tüberküloz hastalarında ağır seyredebileceğini söyledi.

Koronavirüs geçirenler dikkat! Sinsice ilerliyor… Bu şikayetiniz devam ediyorsa doktora görünün Yüzyılın salgın hastalığı Covid-19’un ardından çok sayıda insanı etkileyen ve ölümüne neden olan ikinci önemli bulaşıcı hastalığın tüberküloz olduğunu biliyor muydunuz? Halk arasında ‘verem’ olarak da adlandırılan tüberküloz hastalığı dünyada her yıl milyonlarca kişinin kapısını çalıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tülin Sevim, tüberkülozun (veremin) en sık görülen 6 belirtisini sıraladı, hastalıkla ilgili uyarılarda bulundu.