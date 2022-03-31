Türkiye Gazetesi

Ramazan’a sayılı günler kaldı. “Kimler oruç tutamaz?”, “Hangi hstalar için oruç sakıncalı?” , “Kronik hastaların oruç tutması sakıncalı mı?” , “Kalp hastaları oruç tutabilir mi?” gibi sorular arama motorlarında en çok arananlar arasına girdi. İşte bu sorulara cevap olacak bilgiler…

ORUÇ KİMLER İÇİN ZORUNLU DEĞİL?

Dinimiz var olan bir hastalığın kötüleşmesine neden olabilecekse, hamilelerde veya emziren kadınlarda ve ergenlik çağına girmemiş olan çocuklarda orucu zorunlu kılmıyor. Aynı zamanda zihni hastalık veya vücutsal engeli, ileri yaşı olan ve zorunlu olarak yorucu seyahatlere çıkan kişiler de bu gruba dâhil.

DİYABET HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Tip 2 diyabeti mevcutsa Ramazan Ayı süresince yakın şeker değerleri takibi önemli. Çünkü bu hastalarda kan şekerinin ciddi anlamda düşmesi 7,5 kat daha artıyor. Bu kişilerde kan şekerinin fazla yükselmesi, vücudun tehlikeli manada susuz kalması ve derin ven trombozu geçirme ihtimalide söz konusu olabilir. Tip 2 diyabeti olan kişilerde kan şekeri değerleri kontrol altında ve insülin kullanmıyorlar ise şeker ilaçlarının dozajı ramazan süresi içerisinde yeniden (hekim tarafından) ayarlanarak oruç tutulmasında tıbbi açıdan bir engel yoktur. Tip 1 diyabeti olan hastalarda ise oruç tutmak genelde önerilmiyor.

KALP HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Kalp problemi olan hastalarda, örneğin kısa bir süre önce stent takılmış, kalp ameliyatı geçirmiş, kalp krizi hadisesi olan kişilerde veya ciddi kalp yetmezliği bulguları mevcutsa ve hastanın tansiyon değerleri kontrol altında değilse, yine oruç tutmak tıbbi açıdan önerilmiyor.

Kanseri olan hastalarımızın tedavi süreci vücutsal ve zihinsel olarak çok stresli geçebilir. Dolayısı ile bu tür hastalıklarda orucun tutulması sağlık açısından öngörülmüyor.

Genel olarak oruç tutulmasında bir mâni görülmeyen hasta gruplarında ve aynı zamanda sağlıklı olan kişiler için Ramazan ayı süreci için önerilen husular şunlardır:

-İftar ve sahur arasında fazla miktarda su tüketilmesi

-Kafeinli içeceklerin tüketilmemesi veya kısıtlanması

-Hazmı kolay olan doymamış yağlarla (örneğin zeytinyağı) yemeklerin yapılması

-Şekerli gıdaların tüketilmemesi

-Tuz ve glisemik indeksi yüksek olan (beyaz ekmek, pirinç, makarna mantı gibi) gıdaların tüketilmemesi.

Diyabet hastalarına oruç uyarısı: İftarda çok yemeyin, bol bol su için Oruç tutan diyabet hastalarının iftarda çok fazla yemek yememelerini ve iftar sahur arasında bol su tüketmeleri gerektiğini söyleyen Halk Sağlığı-İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, diyabetli kişilerin Ramazanda dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Ramazanda kilo vermek için böyle beslenin! Tok tutan yiyecekler neler? Ramazan’a sayılı günlerin kalmasıyla oruç tutarken tok tutan yiyeceklerin neler olduğu merak edilmeye başlandı. Bu sıralar “Oruç tutarken nasıl tok kalırım?” , “Ramazan’da kilo almamak için nasıl beslenmeli?” gibi sorular aranıyor. İşte uzmanından bu sorulara cevap ve Ramazan’da beslenme konusunda öneriler…

Ramazan’da sofranızdan eksik etmeyin! Hiç acıkmayacaksınız… Gün boyu tok tutuyor Diyetisyen Merve Demir, Ramazan ayına günler kala beslenme uyarısında bulundu. “Doğru beslenildiği takdirde 15-16 saatlik açlık bizi zorlamayacaktır” diyen Demir, Ramazan’da tok tutan besinler hakkında bilgi verdi.