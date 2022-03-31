Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgınında aşı uygulamaları dünyanın birçok ülkesinde devam ederken, Japon uzmanlar tarafından Covid-19 salgınına karşı 3. doz Covid-19 aşısı hakkında bir çalışma gerçekleştirildi.

3. DOZ YAPTIRAN KİŞİLERDE AŞININ KORUMA ORANI

Geçtiğimiz ocak ve şubat aylarında ülkenin 10 eyaletinde ateş ve diğer semptomlar nedeniyle sağlık kurumlarını ziyaret eden 16-64 yaş arası 2 bin hastanın aşılama geçmişini ve test sonuçlarını değerlendiren uzmanlar, Pfizer ya da Moderna aşısının 3. dozu uygulanmış kişilerde hastalık semptomlarının yüzde 68.7 oranında önlendiği sonucuna vardı.

2. DOZU YAPTIRAN KİŞİLERDE AŞININ KORUMA ORANI

Covid-19 aşısının 2. dozunu yaptıran kişilerde aşının koruma oranı yüzde 42.8 olarak belirlenirken, aynı oranın geçtiğimiz yıl temmuz-eylül ayları arasında yapılan analizde belirlenen yüzde 88.7'nin altında kalması dikkat çekti. Araştırmacılar, söz konusu tabloda son olarak analiz edilen ocak-şubat döneminin Covid-19 Omicron mutasyonunun yaygın olduğu bir döneme denk gelmesinin etkili olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.

Japonya'da dün doğrulanan 53 bin 753 Covid-19 vakası ile ülke genelinde toplam vaka sayısı 6 milyon 514 bin 343'e ulaşmış, 96 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı ise 28 bin 35'e yükselmişti. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i 2 doz Covid-19 aşısı olurken, ülkede 3. doz Covid-19 aşısı yaptıranların oranı yüzde 40.7 olarak açıklanmıştı.

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