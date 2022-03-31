Türkiye Gazetesi

Koni kabuklu salyangozu, zehriyle sinir sistemini tahrip ederek avını felç ediyor. Zehirde, konotoksin denilen bir kimyasal madde bulunuyor. Bilim insanları, zehrin değiştirilmiş bir versiyonunun, insan vücudundaki ağrı reseptörlerini bloke edebileceğini ve gelecekteki ağrı kesici ilaçların temelini oluşturabileceğini düşünüyor.

“BU ÇOK HEYECAN VERİCİ BİR PROJE”

Araştırma, Glasgow Üniversitesi'nden bir ekip tarafından yönetiliyor. Proje lideri Andrew Jamison, “Bu çok heyecan verici bir proje. Koni salyangozlarının ürettiği konotoksinlerin tıpta umut vadeden birçok ilgi çekici özelliği var” dedi.

Koni salyangozlarının insanları sokmaları nadiren görülüyor ama yine de ölümle sonuçlanan olaylar var. Panzehiri olmadığı için ciddi sokmalar tedavi edilemiyor.

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Kontrolsüz kullanılan ağrı kesiciler şifa değil zarar! Kontrollü alındığında şifa olan ağrı kesiciler hekim tavsiyesiyle alınmadığında fayda sağlamıyor. Ülkemizde 10 milyondan fazla insanın kronik baş ağrısı yaşadığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Nihat Mustafayev, ağrının nedeninin ağrı kesiciler olabileceğine dikkat çekiyor.