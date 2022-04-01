Türkiye Gazetesi

Soğansız bir yemek neredeyse düşünülemez. Yemeklere katmak için soğanı soyduğunuzda kabuklarını atıyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Çünkü kabuğunda da birçok vitamin mevcut. Soğan kabuğunu kaynatıp içmek ise vücut için son derece faydalı.

SOĞANIN YARARLARI

Soğan sağlığa çok faydalı bir bitki. Öyle ki, çeşitli kanser türlerinin riskini azaltma, ruh halini iyileştirme, cilt ve saç sağlığını koruma gibi konularda önemli faydaları bulunuyor. Yapılan çalışmalar soğanın içerdiği ‘kuarsetin’ adlı maddenin yumurtalık, kolorektal gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olduğunu gösterir. Aynı zamanda astım veya alerjik problemleri olan kişilerde bağışıklığı desteklemeye yardımcı olur. Soğanının içeriğindeki kükürt kan inceltici etkisi göstererek kalp kriziyle inme riskini artıran plateletlerin birikimini önler. Soğandan alınan kükürtün hipertansiyon başlangıcını geciktirme ve azaltmaya yardımcı olduğu da kanıtlanmıştır.

VİTAMİN VE MİNERAL ZENGİNİ

Doğal antibiyotik etkisiyle bilinen soğan A, C ve B vitaminleri açısından önemli bir kaynaktır. Öte yandan kükürt, iyot, kalsiyum, demir, folat, magnezyum, fosfor, potasyum ve antioksidanlar açısından zengindir. A vitamini hem enfeksiyonlara karşı bağışıklığı hem de göz sağlığını destekler, B vitaminleri ise suda eriyen vitaminlerdir. B vitamini bağışıklık ve sinir sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. İçeriğindeki C vitamini ise özellikle kış mevsiminde hastalıklardan korunmaya destek olmaktadır.

Soğanın içeriğinde bulunan besinler aşağıdaki gibidir;

15 küçük boy kuru soğan (100g) 30 kaloridir.

-9.3 gram karbonhidrat

-1.7 gram lif

-0.1gram yağ

-1.1 gram protein

-4 mg sodyum

-146 mg potasyum

Vitamini gerçekten kabuğunda. Soğan kabuklarının sayısız yarar mevcut.

SOĞAN FAYDALI… PEKİ, YA SOĞAN KABUĞU?

- Soğan kabuğu vücuttaki mikropları öldürür. Boğaz enfeksiyonlarını gidermeye yardımcı olur.

- Soğan kabuğunu kaynatıp içmek solunum yolu problemlerini iyileştirmede etkilidir. Astım veya alerjiden kaynaklı öksürük sorunu olanlara iyi gelir.

- Diş eti problemlerini giderir, diş eti kanamalarını durdurur. Ağız bakımı için son derece faydalıdır. Soğan kabuğu kaynatılıp suyu ile düzenli olarak gargara yapıldığında ağız bakımına fayda sağlar.

- Soğan kabuğu vücuttan ödemin atılmasına yardımcı olur. El ve ayaklardaki şişlikleri giderir.

- Hücre onarıcı özelliği söz konusudur. Vücuttaki yara ve sivilcelerin üzerine pamukla sürüldüğünde hızla iyileşmelerini sağlar.

- Soğan kabuğu suyu uyumakta güçlük çekenler için doğal bir çaredir. Soğan kabuğunun uyku düzenleme etkisini denediğinizde görebilirsiniz.

-Soğan kabuğu, kan şekerini dengede tutar. Bu da çabuk acıkmayı engeller ve kilo almanın önüne geçer.

- Soğan kabuğu suyu böbrekleri temizler. Vücuda zarar verecek tüm atıkların vücuttan atılmasını sağlar. Böbrek taşı ya da kumu oluşacak diye korkuyorsanız düzenli şekilde soğan kabuğu ile kür hazırlayıp tüketebilirsiniz.

- Soğan kabuğu, enfeksiyon giderici etki gösterir. Vücudu temizler ve yeniler. Soğan kabuğu suyu içerek hem mevcut enfeksiyonel rahatsızlıklarınızı giderebilir hem de hastalıklara karşı önlem alabilirsiniz.

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