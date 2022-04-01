Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun belli olduğu günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tablodan elde edilen verilere göre, vaka ve vefat sayılarında yaşanan düşüşün devam ettiği görüldü.

Haftalık vaka haritası paylaşıldı! Koronavirüste il il son durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı.

Koronavirüs geçirenlere uyarı: O hastalık sizde ağır seyredebilir Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Dirican, Covid-19’un bağışıklık sisteminin düşük olduğu tüberküloz hastalarında ağır seyredebileceğini söyledi.

Koronavirüs geçirenler dikkat! Sinsice ilerliyor… Bu şikayetiniz devam ediyorsa doktora görünün Yüzyılın salgın hastalığı Covid-19’un ardından çok sayıda insanı etkileyen ve ölümüne neden olan ikinci önemli bulaşıcı hastalığın tüberküloz olduğunu biliyor muydunuz? Halk arasında ‘verem’ olarak da adlandırılan tüberküloz hastalığı dünyada her yıl milyonlarca kişinin kapısını çalıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tülin Sevim, tüberkülozun (veremin) en sık görülen 6 belirtisini sıraladı, hastalıkla ilgili uyarılarda bulundu.