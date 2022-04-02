Türkiye Gazetesi

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurmanın pek çok yararı mevcut. Peki, hurmanın faydaları neler? Günde kaç tane hurma yemek gerekir? Hurma hangi hastalığa iyi gelir? Diyetisyen Cansu Arslan, Ramazan’da hurma tüketimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının gelmesiyle sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan hurmanın birçok faydası bulunuyor. Hurma, kanseri önlüyor. İçinde bulunan betakaroten, hücrelere saldıran molekülleri kontrol altına alarak, kanseri önleyici etki gösteriyor.

HURMANIN FAYDALARI

-Hurma, güçlü antioksidan içerir. Ramazanla birlikte sofralarımızda daha sık yer alan hurma iyi bir lif kaynağıdır.

-A, B1, B2 vitaminlerinden ve kalsiyum, demir, çinko minerallerinden zengindir.

-Sindirim süresi uzun olduğu için tokluk sağlar, tansiyon ve şeker dengesi üzerine olumlu etkileri bulunur.

-Günlük hurma tüketimimiz 5 taneyi geçmeden beslenmemizde her zaman yer alabilir.

-Ayrıca hurma güçlü antioksidan etkiye sahiptir vücuttaki serbest radikal dediğimiz bileşenlerin uzaklaştırılmasına katkı sağladığı için başta kanser olmak üzere pek çok hastalık için önleyicidir.

-Kilo korumada da kullanılan iyi bir besin olan hurma şeker yerine kullanılabilir.

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalarda; hurmanın, kalp hastalıklarına da iyi geldiği ispatlandı.

RAMAZAN AYLARINDA HURMAYI SOFRAMIZDAN EKSİK ETMİYORUZ

Ramazan ayının gelmesi ile hurma satışlarında da artış gözlendi. İftar ve sahur için hurma satın alan Mustafa Kurtulan, hurmanın tok tuttuğunu belirtip, “Ramazan aylarında hurma tüketimimiz biraz daha artıyor. Çünkü halkımız ramazan ve hurmayı artık bütünleşmiş olarak görüyor. Tabi biz de öyle görüyoruz. Ramazan aylarında soframızdan eksik etmiyoruz. Birçok faydası olduğunu söyleyen uzmanlar var. Sahur vaktinde hurmayı daha çok tüketiyoruz. Çünkü bize tokluk hissini daha çok veriyor” dedi.

SATICILAR DA MEMNUN

Hurma satıcısı Mehmet Düz Arduş; "Malum 2 yıldır virüsten dolayı pandemi sürecindeydik, ramazan ayları biraz durgun geçti ama bu yıl itibariyle çok güzel işlerimiz, hurma satışlarımız da güzel. Hurma malum Müslümanların en güzel meyvelerinden biri diyebiliriz. Özellikle ramazan ayında en çok tükettiğimiz şeylerden biridir ve tok tutucu özelliği vardır. Bu yüzden tercih ediliyor" dedi.

Hurmalar tezgahları süslüyor Kahramanmaraş'ta Ramazan sofraların vazgeçilmezi hurmanın kilosu 30 ile 175 lira arasında değişiyor.

Hurma alışverişi yapacaklar dikkat! Rengi daha canlı olanları tercih edin Ramazan ayı yaklaşırken yapılan hurma alışverişleri de arttı. Esnaf, vatandaşı taze hurma alma konusunda uyarırken rengi daha canlı olanları tercih edin dedi.

Hurma tezgahlarda yerini aldı! Kilosu 25 ila 300 TL arasında Ramazan ayına sayılı günler kala sofraların vazgeçilmezi olan hurma, tezgahlardaki yerini aldı. Hurma çeşitlerinin kilosu 25 TL ile 300 TL arasında değişiyor.