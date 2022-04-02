Türkiye Gazetesi

2 Nisan Dünya Otizm Günü’nde önemli bilgiler veren Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, anne babaları otizm konusunda bilgilendirdi.

OTİZM BELİRTİLERİ NELER?

Otizm tedavisinde erken teşhis ve tedavi çok önemli olduğuna dikkat Çocuk Psikiyatri Kliniği’nden Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, şöyle konuştu:

“Özellikle 6 aydan sonra bebeğin onunla konuşan kişinin yüzüne bakmaması, sese sesli cevap vermemesi, ismi ile çağırılınca bakmaması, göz temasının az olması, karşılıklı gülümsemenin az olması, gevşek bir çocuk olması, tuhaf el hareketleri, tuhaf duruş biçimi, beslenmede seçicilik, aşırı pasif ve sessiz veya aşırı huzursuz olması belirtilerinden bir ikisinin görülmesi halinde bebekte otizm gelişme ihtimali olabilir.”

ERKEN TEŞHİSLE TEDAVİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Bebeklerinde bu durumlardan biri veya birkaçının görülmesi halinde mutlaka bir çocuk psikiyatrisi hekimi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“2 Nisan, tüm dünyada otizm konusunda farkındalık oluşturarak otizmden kaynaklanan sorunlara çözümler bulmak amacıyla, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edildi. Her yıl, Otizm Farkındalık Ayı olan nisan ayı boyunca dünya genelinde otizmin sorunlarını ve çözümleri konuşuluyor, araştırmaların teşvik edilmesi ve erken teşhisle tedavinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bizlere düşen görev ise bugün farkındalık oluşturmak ve otizme dikkat çekmek.”

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: Otizmden değil geç kalmaktan korkulmalı Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. Hatice Doğan, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde otizm ile ilgili önemli konulara değindi. Doğan, "“Aileler çocuklarını gözlemleyerek otizm hastalığını fark edebilir” dedi, erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekti.

Pandemi döneminde çocuklarda otizm arttı Pandemi döneminin en çok çocukları etkilediğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Karadeniz “Pandemi döneminde otizm spektrum bozukluklarının sayısı önemli ölçüde artmaya başladı. Buz dağının görünen kısmı yaşlı, kronik hastalarımız gibi gözükse de buz dağının görünmeyen kısmında çocuklarımız. Etkilerini yıllar boyu göreceğiz” dedi.