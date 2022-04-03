Türkiye Gazetesi

Ramazan ayında susuz kalmak, baş ağrısı ve halsizlik yapıyor. Şifa dolu meyvelerin şerbetleri Ramazan yorgunluğu ve stresini alıyor. Vücudu temizleyen böğürtlen şerbeti de şifalı şerbetlerden sadece biri. Peki, böğürtlen şerbeti nasıl yapılır? İşte nefis bir meyve olan böğürtlenin faydaları ve böğürtlen şerbeti tarifi...

BÖĞÜRTLENİN FAYDALARI

Yorgunluk ve strese iyi gelir

Cildi yenileyerek sıklaştırır

Hızlı toksin atıcıdır

Zararlı bakterileri önler.

Vücudu temizler

Sindirim sistemine faydalıdır

Kum ve taşların atılmasını kolaylaştırır

BÖĞÜRTLEN ŞERBETİ MALZEMELERİ

500 gram temizlenmiş böğürtlen

2 litre su

1 su bardağı şeker

Yarım çay kaşığı limon tuzu

BÖĞÜRTLEN ŞERBETİ TARİFİ

Ramazan şerbetleri iftar sofralarının vazgeçilmezi. Bunlardan biri olan böğürtlen şerbetini yapmak oldukça kolay.

Böğürtlen şerbeti tarifi için önce tüm malzemeleri tencereye koyup 20 dakika kadar kaynatıp altını kapatın. Soğumaya bırakın.

Daha sonra temiz bir tülbenti veya süzgeci bir kabın içine yerleştirip şerbeti içine boşaltıp süzdürün. Limontuzu da ekleyebilirsiniz. Buzdolabında cam kavanozlarda bir hafta saklayarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

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