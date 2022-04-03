Türkiye Gazetesi

Bazı bitkiler evdeki kirli havayı uzaklaştırıyor. Bu yüzden son yıllarda neredeyse her evde yeşil bitki var. Bakımı kolay ve masrafsız olan oksijen saçan bitkileri bir araya getirdik.

ODALARIN HAVASINI TEMİZLEYEN BİTKİLER

Aloe Vera: Cilt güzelliğine olan faydasıyla bilinen aloe vera odanın havasını temizleyen bitkiler arasında yer alıyor. Yatak odasında ya da salonda aloe veraya yer açın.

Şans bambusu: Son zamanlarda çok popüler olan şans bambusu kirli havayı absorbe etme konusunda uzman. Kim bilir belki de evlerde bu kadar yayılmasının sebebi budur.

Paşa kılıcı: Bakımı kolay olan paşa kılıcı serin ve ışık bir yerde olursa gece boyunca oksijen salgılar ve odadaki kirli havayı uzaklaştırır. Toksinleri ortamdan uzaklaştırır.

Yelken çiçeği: Diğer adıyla barış zambakları olarak biliniyor. apılan çalışmalar, bu bitkinin toksik ve alerjenik hava kirleticileri önemli ölçüde azaltabildiğini göstermiştir.

Kauçuk bitkisi: Adını sert plastiğe benzeyen yapraklarından alan kauçuk bitkisi, bilimsel adıyla Ficus elastica olarak bilinir.

Bitkiler arasında hastalık taşıyor: Sinop'ta iki böcek türü keşfedildi Araştırmacılar, Sinop'ta iki yeni böcek türü keşfetti ve böceklerin bitlkiler arasında hastalık taşıdığını buldular. Çalışmayı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Sinop Üniversitesi araştırmacıları yürüttü.

Yağlı tohumlu bitki üreticilerine hibe desteği Boş bırakılan ve atıl durumda olan araziler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla hububat, baklagil, ayçiçeği, kanola, soya ve aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimi yapanlara hibe desteği verilecek.