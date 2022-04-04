Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından haftalık koronavirüs vaka haritasını açıkladı. Koca paylaşımında; "19-25 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.

Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 196,06, Ankara'da 290,83 ve İzmir'de 113,95 oldu. Eskişehir 547,21 vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı.

Çin’de tepki çeken plan: Covid hastalarının evcil hayvanları itlaf edilecek Korovirüs vakalarının yeniden yükselişe geçtiği Çin'de radikal önlemler devreye giriyor. Hızlı yükselişin önüne geçmek isteyen Çin Covid hastalarının evcil hayvanları itlaf etme kararı aldı.

Yeni Covid-19 araştırması: 3. doz hastalıkları yüzde 68.7 önlüyor Japon uzmanlar, Covid-19 aşısının 3. dozu ile ilgili yeni bir araştırmaya imza attı. Yapılan çalışma, 3. doz koronavirüs aşısının hastalığın semptomlarını önlemede yüzde 68.7 etkili olduğunu ortaya koydu.

DSÖ'den Covid-19'un geleceğine dair 3 senaryo: İkisi iyi, biri kötü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, Covid-19'un bu yıl bitebileceğini açıklayarak, virüsün geleceğine dair olası 3 senaryoyu kamuoyu ile paylaştı.