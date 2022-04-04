Türkiye Gazetesi

Londra’daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü tarafından tümör örnekleri üzerinde yapay zeka kullanılarak yapılan incelemede 24 saat içinde netice alınıyor. Test, kişiye özel tedavi geliştirilmesi konusunda mevcut genetik yaklaşımlardan daha doğru sonuç veriyor.

252 İLAÇ KOMBİNASYONU TEST EDİLDİ

Araştırmacılar, akciğer kanseri hastalarından alınan tümör hücrelerini test ederek 7 ilacın, hastalığın büyümesi ve yayılmasıyla bağlantılı 52 proteini nasıl etkilediğini inceledi. 252 ilaç kombinasyonunu test eden araştırmacılar şimdi daha büyük bir takip çalışması yapmayı planlıyor.

“DAHA İYİ OLMAMIZ GEREKİYOR”

Enstitü şefi Kristian Helin şunları söyledi: “Karşılaştığımız en büyük zorluklardan biri, kanserin gelişme ve ilaca dirençli hale gelme yeteneğidir. Kanser tedavisinin geleceğinin, direncin üstesinden gelmek için tedavileri birleştirmek olacağını umuyoruz. Ancak hangi ilaç kombinasyonlarının bireysel hastalar için en iyi sonucu vereceğini tahmin etmede daha iyi olmamız gerekiyor.”

DOKTORLARA KANSER TEDAVİSİ KONUSUNDA REHBERLİK EDECEK

Çalışma lideri Profesör Udai Banerji de, “İki günden daha kısa bir geri dönüş süresi ile test, doktorlara hangi tedavilerin bireysel kanser hastalarına en çok fayda sağlayacağına dair kararlarında rehberlik edecek” dedi.

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