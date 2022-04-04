Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Örencik Mahallesi’nde oturan ve çiftçilik yapan, 4 çocuk babası Yusuf Göl'ün (59) belinde, çocukluk yıllarında iki kez ağaçtan düşmesi sonucunda kamburluk oluştu. Gittiği doktorlar, tedavisinin ancak ameliyatla düzelebileceğini söylemesine rağmen ameliyat korkusuyla tedavi olmaktan kaçan Yusuf Göl'ün yaşı ilerledikçe, belinin kamburluğu arttı. Göl, yürüyemez ve ihtiyaçlarını ancak sürünerek karşılayabilir hale geldi.

ÇEKTİĞİ ACILAR SONA ERDİ

Gittiği hastanede Beyin ve Sinir Cerrahı Vatan Tayfur’un bu operasyonu gerçekleştirebileceğini söylemesi üzerine ameliyat olan Göl, belindeki kamburluktan dolayı sürünerek geldiği hastaneden sağlığına kavuşup, yürüyerek taburcu oldu. Çocukluğundan beri çektiği acıların sona ermesinin mutluluğunu yaşayan Göl, ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

“SİNİR SIKIŞMASI VARDI, KIMILDAYAMIYORDUM”

Çocukluk yıllarında, belli aralıklarla iki kez ağaçtan düştüğünü ve belindeki kemiklerin yamulması sonucu kambur olduğunu belirten Yusuf Göl, "Devlet hastanesine gittim, buradan beni üniversiteye yolladılar. Belimin kambur olmasından dolayı ihtiyaçlarımı karşılayamıyordum. İhtiyaçlarımı karşılayabilmek için yerde sürünüyordum. Sinir sıkışması vardı, kımıldayamıyordum, iki tarafa da baskı yapıyordu. Sinir, damarlarımı sıkıştırmış. Kımıldayamıyordum. Ameliyat oldum, sağlığıma kavuştum, yürüyebiliyorum" dedi.

“SAĞLIĞINA KAVUŞTU, RAHATLIKLA YÜRÜYEBİLECEK”

Operasyonu gerçekleştiren Beyin Cerrahi Dr. Vatan Tayfur, "Hastamız vücudunda şekil bozukluğu, yürüme bozukluğu, bacaklarda uyuşma ve ağrı, kamburluk şikâyetleriyle bize geldi. Yapılan muayene ve tetkik sonuçlarında belde kayma, sinir kanallarında daralma, üç tane fıtık teşhisi koyduk. Hastamızı hastanemizde başarılı bir şekilde ameliyat ettik. Ameliyat sonrası beldeki kamburluk tamamen geçti. Hastamız daha düzgün yürüyebilir hale geldi. Ayaklarındaki uyuşmalar geçti. Hastamız sağlığına kavuştu ve rahatlıkla yürüyebilecek" diye konuştu.

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