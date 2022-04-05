Türkiye Gazetesi

Ramazan ayında beslenmede dikkat edilmesi gereken püf noktaları hakkında açıklamalarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Müge Mertcan, “Ramazan Ayında beslenme sayısının azalması ile beraber beslenmeye daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Hem beslenme saatinin değişmesi hem de öğün sayısının az olması sebebiyle yediğimiz şeyler daha fazla önem taşıyor. Vücut uzun süre susuz kalacağından su tüketimine dikkat edilmeli. İki öğüne düşen yemek sayısı nedeniyle sahur ve iftarda ne çok ne az olacak şekilde öğünler dengelenerek tüketilmeli. Sahur kesinlikle ihmal edilmemeli” dedi.

İFTARDA AĞIR YEMEKLERDEN UZAK DURUN

İftarda ağır yemeklerden uzak durulması gerektiğini belirten Diyetisyen Müge Mertcan, “Vücut uzun süre aç kaldıktan sonra ağır yemeklerin tüketilmesi vücudu zorlayıp hazımsızlığa neden olmaktadır. Kızartmalardan, yağlı ve aşırı baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalı. Çorba ile başlanan öğüne hafif sebze yemekleri eşlik edebilir. Mevsimine uygun salata yemeniz de vücudu gerekli vitaminler açısından destekleyecektir. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih edebilirsiniz” şeklinde konuştu.

LİFLİ GIDALARI TERCİH EDİN

Ramazan’da gün içinde halsiz kalmayı önlemek adına lifli gıdalar tüketilmesi gerektiğini söyleyen Müge Mertcan, şu tavsiyelerde bulundu:

“Tükettiğiniz gıdaların lif oranı ne kadar fazla olursa gün içinde enerjiniz o oranda fazla olacaktır. Lif açısından yeşil yapraklı sebzeler ve tam buğday ürünlerini tercih edebilirsiniz. Yumurta, peynir, süt ve yoğurt gibi protein içeren yiyecekleri de tüketmeyi ihmal etmeyin”

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