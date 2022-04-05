Türkiye Gazetesi

Demliğinizde kalan çay ile yapabileceğiniz birçok faydalı şey var. Bayat çay sağlıktan kozmetiğe birçok alanda kullanılıyor. Peki, kalan çay nasıl değerlendirilir? İşte içilip bitirildikten sonra posayı kullanarak yapabilecekleriniz…

AYAKKABI KOKULARINI GİDERİR

Demleyip kullandığınız poşet çaylar ayakkabı kokusunu gidermede etkili. Çünkü çay, havadaki nemi kolayca emer, bu da ayakkabılarınızdaki rutubetin giderilmesine yardımcı olur. Kullanılmamış çay poşetlerinizi ya da kullanılmış ama kurumuş poşetleri ayakkabılarınızın içerisine koyun. 12 saat boyunca beklettiğinizde kokudan eser kalmadığını göreceksiniz.

DİŞ ETİ PROBLEMLERİNE ÇARE

Diş etleriniz sürekli kanıyorsa çaresi çay poşetlerinde… Su ile ıslattığınız çay poşetlerini ağrıyan ya da acıyan diş etlerinize tampon şeklinde uygulayın. Diş çekimi yapıldıktan sonra iyileşme sürecinde acı hissediyorsanız çay poşetlerini bu durumda da kullanabilirsiniz. Çay poşetleri hem kanamayı durdurmada hem de ağrının geçmesinde yardımcı olacak.

GÖZ ALTI HALKALARINA SON

Göz altı morluklarının en basit ve etkili çözümü çay poşetlerinde saklı. Göz altı morluk ve halkalarını geçirmek için 2 adet çay poşetini ılık suda ıslatın ve gözünüze nazik bir şekilde bastırın. Yeni kullandığını çay poşetlerini de bunun için değerlendirebilirsiniz. Çay poşetlerini gözlerinizin üzerinde 20 dakika kadar bekletin. Çayın içeriğindeki ‘tanen’ maddesi gözlerinizdeki şişliğin inmesini ve morlukların geçmesini sağlayacaktır.

Kullanılmış çay poşetlerini çöpe atmak yerine birçok faydalı amaç için kullanabilirsiniz.

BİTKİLERİNİZİ BESLER

Çay poşetleri zayıf bitkilerin güçlenmesine olanak sağlar. Saksıda yetiştirdiğimiz bitkilerin daha çabuk büyümesi ve daha sağlıklı yetişmesi için yapmanız gereken tek şey, kalan çayı saksının toprağına karıştırmak…

AYNALARINIZI PARLATIR

Aynalarınızı parlatmak için kalan çay demine soğuk su ilave edin. Elde ettiğiniz bu suya bezi batırıp aynaları silin, göreceksiniz pırıl pırıl olacak.

PARKE TEMİZLİĞİNDE DE ETKİLİ

Çay posası, ahşap mobilya ve zemin temizliği için de mükemmel bir ürün. Demleyip içtiğiniz çay poşetlerini yer silme kovasına atın. Daha sonra mobilyalarınızın tozunu bu kovaya batırdığınız yumuşak bir bezle silin. Aynı şekilde parkelerinizi de bu suyla temizleyebilirsiniz. Ahşap yüzeylerin ve parkenizin parladığına tanık olacaksınız.

Ramazanda sindirimi kolaylaştırmak için çay önerisi Ramazan ayına girmemiz ile birlikte vatandaş hazımsızlıkla ilgili bitkileri araştırmaya başladı. İftar sonrasında midede yaşanan şişkinliğe iyi gelen 3 bitki var. İşte sindirimi kolaylaştıracak çay...

Hibiskus çayı faydaları l Hibiskus neyi neye iyi gelir, hibiskus çayı nasıl yapılır? İçeriğinde bol miktarda C vitamini bulunan hibiskus çayı, faydalarıyla şifa dağıtıyor. ‘Hatmi çiçeği’ olarak da bilinen hibiskus, aktarlarda 'nar çiçeği’, ‘Medine gülü' gibi isimlerle de satılıyor. Peki, hibiskus çayının faydaları neler? Hibiskus çayı nasıl yapılır?