Türkiye Gazetesi

Çikolata üreticisi Ferrero, İngiltere’de bir grup Kinder Sürpriz çikolatasını salmonella tehlikesi nedeniyle geri çağırmıştı. Bunun ardından Fransa’da hükümete ait Rappel Conso adlı internet sitesinde, Lactalis grubunun Livarot kentindeki fabrikasında üretilen Normanville ve Graindorge marka 6 çeşit peynirde listeriya bakterisi tespit edildiği belirtildi.

İADELERİ İSTENDİ

Tüketicilerden, bu peynirleri satın almamaları veya aldıkları peynirleri iade etmeleri istendi.

Ülkede geçen ay ortalarında, Nestle’ye ait Buitoni marka donmuş pizzalar E.coli bakterisi içerdiği için geri çağrılmıştı.

Söz konusu pizzaların ülkede 75 kadar çocukta enfeksiyona neden olduğu tespit edilmişti.

KİNDER SÜRPRİZ YUMURTADAN DA SALGIN ÇIKMIŞTI

Ferrero grubu da önceki gün Fransa’da raflarda yer alan Belçika’da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününü salmonella bakterisi içerebileceği şüphesiyle geri çağırmıştı.

Aileler dikkat: Kinder Sürpriz yumurtadan salgın çıktı! Geri toplatılıyor, işte nedeni… İngiltere'de 60'tan fazla çocukta salmonella salgını görüldü. Salgının Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olabileceği nedeniyle yumurtalar toplatılıyor. Öte yandan çikolata üreticisi Ferrero, uyarı olarak satılmayan bazı Kinder Sürpriz çikolataları geri çağırırken, alan kişilerin de tüketmemesi uyarısında bulundu. Salmonella bakterisi tedavisi iyi yapılmazsa ve sıvı elektrolit dengesi zamanında yerine getirilmezse hastalık ölümcül olabiliyor.