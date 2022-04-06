Türkiye Gazetesi

Ekşilik yiyecek ve içeceklerde dengeleyici bir görev üstleniyor. Ekşinin, diğer tatları yumuşatıp zenginleştirdiğini siz de fark etmişsinizdir. Tatlıya baymasın diye sıkılan 1-2 damla limon gibi… Tuzun tadını arttırmak için eklediğiniz bir kaç ekşi damla, daha az tuz kullanmanızı sağlar. Baharatlı yemeklerin çok baskın olmamaları için yine bir ekşi arayışına geçeriz. Koyu yeşilliklerin acımtrak, buruk tadını yine ekşi tat ile destekleriz.

BİRÇOK AMAÇ İÇİN KULLANILIYOR

Ekşi bize ferahlığı, tazeliği hatırlatır. Limon, narenciyeler, sirke en çok kullandığımız ekşi lezzetler. Ancak bir ekşi var ki bazılarımız çok kullanırken kimilerimiz unuttu: Sumak. Bu baharat yemeğe kendine has bir ekşilik kazandırır. İster toz olarak baharat gibi, ister tanesiyle sumak suyu hazırlayıp sos niyetine. Çiğ köftenin içine baharatı dengelemek için, ciğerin yanındaki çiğ kuru soğanı sumakla ovup servis ederek soğanın acılığını almak, hatta kokusunu bastırmak için ekleriz. Salatanın sosuna sumak eklendiğinde herkes farkı fark eder. Humus yaparken de üzerine rengini öne çıkartması için ekleyebiliriz. Mor-kırmızı doğal rengi yemeğe hoş bir görüntü de katar.

YORGUNLUK VE STRESİ AZALTIYOR

Sumağın sğlığımıza da çok katkısı var. Özellikle sumak ekşisi suyu gıda zehirlenmelerinde zehrin vücuttan atımını hızlandırır. Yorgunluk ve stresi azaltır. Hücre yenileyici etkisi de gözlemlenmiş. Antioksidandır, antienflamatuardır yani iltihaplarla savaşır.

SUMAK EKŞİSİ SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Sumak; kuru baharat olarak gördüğünüz gibi kullanım alanları sınırsız. Ancak sıvı olarak da kullanmak çok doğru bir yöntem olabilir. Tane halindeki sumağı kaynamış suda 15 dakika kadar bekletip tanelerini de süzerek kullanıma hazır hale getiririz. Daha sonra hava almayan cam bir kavanozda güneş görmeyen bir yerde saklayalım. İçerken çok ekşi gelirse bal ile tatlandırabilirsiniz. Limon eklemeyin, yeteri kadar ekşi olduğundan içimi iyice zorlaşır.

Sumak, grip ve soğuk algınlığı başta olmak üzere vücutta görülebilen enfeksiyon hastalıklarıyla savaşır.

GARGARA YAPILDIĞINDA BOĞAZ AĞRISINI KESİYOR

Sumağı toz olarak kullanacaksak da diğer baharatlarda olduğu gibi nemsiz ortamda cam kaplarda güneş almayacak şekilde saklayalım. Yemeklerde kullanacağımız gibi sağlığımıza destek olmak adına; boğaz ağrısına iyi gelmesi için gargara yapabiliriz. Alırken güvenilir markalardan almaya özen gösterelim. Benzer renkte başka bitkilerle, hatta kırmızı mercimek kabuğunu limon tozu ile ekşiterek sahte sumak yapabiliyorlar. Kronik bir rahatsızlığınız varsa içmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.

SUMAK ÇAYI NASIL YAPILIR?

1 bardak su

1 tatlı kaşığı sumak

1 dal nane veya 1 çay kaşığı kuru nane

15 dakika demlendirerek sindirimi rahatlatmak için düzenli olmamak kaydı ile tüketebiliriz.

SUMAKLI SALATA SOSU TARİFİ

1 limon kabuğu rendesi

1 küçük diş sarımsak rendesi

1/2 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı kişniş

1/2 çay kaşığı hardal tozu

1 limon suyu

1 yemek kaşığı sumak

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay bardağı zeytinyağı

Cam kavanoza koyup, ağzını kapatıp iyice çalkalayın. Bu karışımı 1 hafta dolapta muhafaza edip kullanabiliriz.

Sumakta talep patlaması yaşanıyor Koronavirüse (Covid-19) karşı bağışıklığını güçlendirmek isteyen vatandaşlar çeşitli yollar ararken, son günlerde aktarlarda sumak satışlarında bir talep patlaması yaşanıyor.

Sumak, koronavirüs için faydalı mı? Sosyal medya hesaplarından koronavirüsten koruduğu iddia edilen birçok tavsiye paylaşılıyor. Bu anlamda son günlerin popüler bitkilerinden biri de sumak.