Türkiye Gazetesi

11 Ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Ramazan ayında oruç tutanların yeme saatleri değişti. Büyük bölümünü oruçlu geçireceğiniz bu uzun günlerde doğru beslenerek ve sağlıklı gıdalar seçerek sindirim sisteminizi güçlendirebilir, vücudunuzu dinlendirebilirsiniz. Ramazan ayını daha kolay geçirmek ve vücudunuzun iyileşmesi için bu mükemmel fırsatı kaçırmamak adına işte öneriler…

-Mutlaka sahur yapın. Sahurda kahvaltılık ürünler, az yağlı etler veya çorba yiyin.

-Sahurda meyveyi tercih etmeyin.

-Sahurda bol bol su için.

-Ramazan pidesinde miktara dikkat edin. Yalnızca iftarda ve az miktarda yiyin.

-Orucunuzu açarken çok fazla su içmeyin, 1-2 bardaktan fazla su beslenmenizi engeller.

-Orucunuzu biraz zeytin, hurma veya bademle açtıktan sonra en az 5-10 dakika dinlenin, biraz hareket edin.

-Ana yemeklerden başlayarak iftarınızı yapın.

-Tatlı yiyecekseniz Ramazan’ın sultanı güllacı tercih edin.

-Kafeinli içecekler sıvı kaybına neden olacağından çay, kahve, kolalı içecekleri çok fazla içmeyin.

-İftardan sonra mutlaka hareket edin, imkanınız varsa teravih namazına gidin ve yürüyüş yapın.

Canan Karatay'dan oruç tutan şeker hastalarına iftar tavsiyesi Ramazan ayında şeker hastaları için kan şekeri seviyesini dengeleyecek besinler tüketmenin önemli olduğunu vurgulayan Canan Karatay iftar için tavsiyede bulundu.

Diyabet hastalarına oruç uyarısı: İftarda çok yemeyin, bol bol su için Oruç tutan diyabet hastalarının iftarda çok fazla yemek yememelerini ve iftar sahur arasında bol su tüketmeleri gerektiğini söyleyen Halk Sağlığı-İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, diyabetli kişilerin Ramazanda dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu.