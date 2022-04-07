Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Son aylarda çocuklarda adenovirüs vakalarında artış görüldüğünü belirten Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Dr. Mine Başıbüyük, hastalığın bağışıklığı zayıf olan çocuklarda ve bebeklerde ise ağır seyrettiğini söyledi.

Belirtileri çoğunlukla üst solunum yolu enfeksiyonları ile karıştırılan adenovirüsün burun akıntısı, hapşırık, boğaz ağrısı ve yutmada zorlukla başladığını ifade eden Dr. Başıbüyük "Boğmaca gibi sert öksürük de görülebilir. Gözlerde kanlanma ve kızarıklık yapabilir, ancak görmeyi etkilemez. Bazı türleri barsakları etkileyerek karın ağrılarına, kusma ve ishale yol açar. Mesaneyi etkilerse idrarda kan görülebilir ve idrar yaparken ağrıya yol açabilir. Çok nadiren de menenjit ve ensefalite de sebep olabilir" dedi.

Çocuklarda bulaşıcı göz iltihabı arttı, salgının adı Adenovirüs Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Enfeksiyon Birimi Başkanı Prof. Dr. Ulviye Yiğit, son bir ay içerisinde adenovirüse bağlı konjonktivit adı verilen göz iltihabı vakalarında salgın düzeyinde ciddi bir artış yaşandığını söyleyerek özellikle çocukların risk altında olduğunu söyledi.