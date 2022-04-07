Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Türkiye’nin kanser hastaları ve hasta yakınları ile gerçekleştirilen en geniş kapsamlı çalışması olan “Kanser Tedavisinde Hasta Beklentileri” araştırması, ülkemizdeki kanser hastalarının ve yakınlarının tedaviye erişiminden sosyal desteğe kadar birçok konuda yaşadıkları problemleri ortaya koydu.

1.188 kanser hastası ve hasta yakını arasında yapılan anket çalışmasının sonuçlarına göre kanser hastalarının yüzde 80’i aldıkları sağlık hizmetinden memnun. Ancak kanser hastaları yeni ilaçlara ulaşımdan, psikolojik danışmanlığa ve medikal beslenme tedavisine kadar birçok konuda desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.

Kanserle Dans Derneği tarafından gerçekleştirilen araştırmanın koordinatörlüğünü İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Özsarı ve Üsküdar Üniversitesi İç Hastalıkları Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Demirci yaptı. Kanserli hasta sayısının bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Sarı, problemlerin neredeyse toplumun tamamını ilgilendirdiğini ifade etti.

Araştırmada ortaya çıkan dikkat çekici sonuçlar:

HASTALAR SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MEMNUN

Araştırmaya katılan hasta veya yakınlarının yüzden 80’den fazlası, aldıkları sağlık hizmetleri kalitesini orta ve iyi olarak değerlendirdi.

PSİKOLOJİK DESTEK İHTİYACI VAR

Araştırmaya katılanların üçte ikisine yakını tedavi sürecinde veya tedavi tamamlandıktan sonra psikolojik problemler yaşadığını söyledi. Ücretsiz grup terapi ya da bireysel psikolojik destek almayı isteyenlerin oranı yüzde 89’u geçerken, kanser tedavisinde sadece medikal tedaviye odaklanmamak, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan bir bütün olarak değerlendirme yapılması gerektiği vurgulandı.

Kanser hastalarında sık görülen beslenme problemleri de araştırmaya da yansıdı. Hasta ve hasta yakınlarının yüzde 94’ü uzman diyetisyenden ücretsiz beslenme desteği isterken, yüzde 91’i de tedavi aldığı onkoloji merkezinden diyaliz merkezlerinde olduğu gibi ulaşım desteği istediğini belirtti.

Prof. Dr. Haluk Özsarı

GERİ ÖDEMEYE GİREN YENİ TEDAVİLERİN SAYISI ARTMALI

Kanser hastaları ile yakınlarının yüzde 27’si tedavi süreçlerinde problem yaşamadıklarını belirtirken, tedavileri boyunca sıklıkla diyetisyen, psikolog gibi uzman eksikliği sıkıntısı yaşadıklarını ifade ettiler. Hastaların yüzde 25’i tedaviye erişimde maddi problemler, yüzde 21’i hasta-hekim ilişkisinde zorluk yaşadıklarını bildirdi. Öte yandan araştırmaya katılanların yüzde 28’i erken evre meme kanseri dışındaki kanserlerde ilaca erişimin ve yeni tedavilerin geri ödeme kapsamında olmamasının problem oluşturduğunu ifade etti.

HASTALAR BÜTÜN TEDAVİ SEÇENEKLERİNİ BİLMEK İSTİYOR

Araştırmanın en ilgi çekici sonuçlarından biri de kanser hastalarının ve yakınlarının dünyada yeni uygulanmaya başlayan tedaviler hakkında bilgi sahibi olmak ve kullanmak istemeleri. Araştırmaya katılanların yüzde 87’si dünyada geliştirilen yeni kanser tedavileri hakkında bilgi sahibi olmayı istiyor. Hasta ve hasta yakınları onkoloji tedavisi yapan hekimlerin ve merkezlerin sadece Türkiye’de ruhsatlı tedaviler değil, dünyadaki mevcut tüm tedaviler hakkında bilgi verme sorumluluğunu taşımasını istiyor. Bu konuyla ilgili bir diğer sonuç ise, katılımcıların yüzde 77’sinin dünyada yeni kullanılmaya başlayan ilaçların Türkiye’de de istendiği görülüyor.

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