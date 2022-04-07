Türkiye Gazetesi

1903 doğumlu Kane Tanaka’nın uzun yaşamının sırrı paylaşıldı. Hayatı boyunca birkaç büyük hastalık atlatan Kane, 103 yaşına kadar ailesinin bakkalını aktif olarak işletiyordu. Şimdi ise Fukuoka kentinde bir bakımevinde yaşıyor.

ZİHNİNİ SÜREKLİ MEŞGUL EDECEK ŞEYLER BULUYOR

35 yaşındayken üvey kızı ile birlikte paratifo ateşine yakalanan ve 45 yaşındayken pankreas kanseri ameliyatı geçiren Kane Tanaka, bu yaşa kadar gelebilmeyi neye borçlu olduğunu sorulduğunda, yaşlı kadının ailesi onun sıklıkla matematik yaparak ve meraklı kalarak zihnini meşgul ettiğini söyledi. Tanaka her sabah 6’da uyanıyormuş. Şimdilerde ise gününü sayı yapbozları ve bakımevinde kısa yürüyüşler yaparak geçirdiğini belirttiler.

İYİ UYUYOR, HEP OLUMLU DÜŞÜNÜYOR

Tanaka daha önce kendisine uzun yaşamın sırrı sorulduğunda iyi uyumak, olumlu ve umutlu olmak gibi iyi alışkanlıkların bu kadar uzun yaşamasına yardımcı olduğunu söylemişti.

ÇİKOLATAYA BAYILIYOR

9 Mart 2019'da Guinness Dünya Rekorları tarafından "Dünyanın Yaşayan En Yaşlı Kişisi" ve "Dünyanın Yaşayan En Yaşlı Kadını" olarak resmen ilan edilen kadın, gazlı içeceklere ve çikolataya zaafı olduğunu kabul etmesine rağmen, bu alışkanlıkları ona yıllar boyunca zarar vermemiş gibi görünüyor. Yaşlı kadın tüm zevklerine rağmen 119 yaşına ulaşmayı başarmış. Guiness Record için düzenlenen bir sunum töreni sırasında dünyanın en yaşlı kadını olduğu için Kane'e hemen açtığı ve yemeye başladığı bir kutu çikolata verilmişti. Yaşlı kadın günde kaç çikolata yemek istediği sorulduğunda ve "100" cevabını vermişti.

Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Tanaka 119'una girdi Guinness Dünya Rekorları tarafından, dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Japon kadın Tanaka Kane, 119. yaşına girdi.

Dünyanın en yaşlı insanı 118 yaşına girdi Guinness Rekorlar Kitabına göre dünyanın en yaşlı insanı olan Kane Tanako, 118 yaşına bastı.