Türkiye Gazetesi

Dünya çapında yaygın olarak kullanılan bir diyabet ilacının etkilerini inceleyen bilim insanları, şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştı. Danimarka'da bir grup araştırmacı, 1997-2016 yılları arasında ulusal kayıtlar aracılığıyla 1 milyondan fazla doğumu analiz etti. Türkiye’de de reçete edilen ilacın, yüzde 40 oranında doğum sorununa neden olabildiği ortaya çıktı.

Hakemli bilimsel dergi Annals of Internal Medicine'de yayımlanan çalışmada bilim insanları, tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan metformin'i araştırdı. Bilim insanları, bu ilacı çocuk sahibi olmadan önceki üç ay içinde kullanan erkeklerin, yüzde 40 oranında doğum sorununa sahip çocuklara sahip olduğunu buldu. Ancak araştırmada söz konusu doğum sorunlarının ne olduğu açıklanmadı.

TİP 2 DİYABET TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR

Bu diyabet ilacını kullanan erkeklerin çocukları, kullanmayanlara göre daha riskli doğum süreçlerine neden oldu. Araştırmacılar bu sonucu, tip 2 diyabet hastası olup ilacı almayan erkeklerin bebeklerinde yüzde 3.1 oranında doğum sorunları gerçekleşirken, ilaç kullanan babaların çocuklarında bu oran yüzde 4.6 olmasına dayandırıyor. Araştırmacılar ayrıca diyabet tedavisinde sıklıkla kullanılan insülinin etkilerini de inceledi. İnsülin alan erkeklerin doğum kusurlarına neden olmadığını buldular.

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