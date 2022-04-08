Türkiye Gazetesi

Dünya iki yılı aşkın süredir koronavirüsün pençesinde. Türkiye ise covid-19 yoğun bakım doluluk oranlarında, pandeminin başından bu yana belki de en düşük seviyeyi gördü. Yoğun bakımlar artık neredeyse bomboş. Özellikle İstanbul’un hasta yükünü çeken ve birkaç ay öncesine kadar tıklım tıklım dolu olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Servisi bunlardan sadece biri. TGRT Haber muhabiri Özay Erad, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Servisine giderek Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran'a pandemide son tabloyu sordu.

“YOĞUN BAKIMLARDAKİ HASTALARI SIFIRLADIK”

Demirkıran, Covid-19 yoğun bakım servislerinde hasta sayısını sıfırladıklarını ve diğer hastanelerin yoğun bakım servislerinde de benzer tabloların görüldüğünü söyledi. Yoğun bakım servislerinde geçmiş ile bugünü kıyaslayan Demirkıran şunları söyledi: “Virüs ilk ortaya çıktığı zaman ne yapacağımızı bilmiyorduk. Bilim kurgu filminde gibiydik, neyle savaştığımızı bilmeden son derece zor şartlarda çalıştık. Hastalar akın akın geliyordu. Özellikle hastaların vefat etmesi bizleri çok yormuş ve üzmüştü. Bu durum geçen yıl da devam etti. Bugün yoğun bakımlarda çok az hasta var, biz sıfırladık.”

Covid-19 kaynaklı ölüm sayısının 36’ya kadar inmesinin büyük bir başarı olduğunu kaydeden Demirkıran, “Birkaç gündür sıfır vefatla yoğun bakım servislerini kapatıyoruz” ifadelerini kullandı. Demirkıran, bazı hastanelerin Covid-19 yoğun bakım servislerini kapadıklarını ya da başka hastalar için kullandıklarını söyledi.

“PANDEMİNİN YAVAŞLAMASININ ASIL NEDENİ AŞI”

Covid-19’un yeni varyantlarının ortaya çıkabileceğinin altını çizen Demirkıran, Çin’deki vaka sayılarına dikkat çekerek “Her şey sona erdi, demeyelim. Yeni varyantlar çıkıyor” dedi. Şu anda yoğun bakım servislerinin Covid-19’dan dolayı ameliyatları ertelenen hastalarla dolu olduğunu kaydeden Demirkıran, “Pandeminin yavaşlamasının asıl nedeni aşıdır. Aşılama politikasının uygun seyretmesi ve vatandaşların buna uymasıyla başarı geldi. Aşılanma oranlarının düşük olduğu iller var, oralar bulaşı arttırabilirler” dedi.

Demirkıran, virüsün ne zaman biteceğine dair soruya şöyle cevap verdi: “Ne olursa olsun tedbiri elden bırakmayalım. Düşman pusuya yatmış olabilir.”

Covid-19’a grip gibi muamele yapılacak Covid-19 pandemisi endemi olma sürecine girerken Ramazan Bayramı’ndan sonra Türkiye’de de virüse grip muamelesi yapılacak. Kapalı alanlarda maske mecburiyetinin kaldırılması da değerlendirilecek.

Covid yoğun bakım servisleri kapanıyor Türkiye'de günlük vaka sayısı 10 bine düştü, hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacı dip noktayı gördü. Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Artık yoğun bakım servislerimizdeki yataklar önceden olduğu gibi ameliyat ve travma vakalarına ayrılmaya başlandı" dedi.