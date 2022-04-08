Türkiye Gazetesi

Araştırmacılar, bu şekilde 30 sene genç görünmenin mümkün olduğunu ifade ettiler. Deneylerde yaşlı hücreler, fibroblast olarak adlandırılan kolajen üreten cilt hücrelerinin karakteristik özelliklerini yeniden kazandı.

İnsan vücudunda en çok bulunan protein olan kolajen, vücudun temel yapı taşlarından biridir. İnsan cildindeki fibroblastların sayısı yaş ile birlikte azalır. Bu hücreler de yaşlanmayla birlikte buruşur.



Hayat bilimleri üzerinde çalışan Babraham Institute’teki araştırmacılar, bulgularının hedefe yönelik bir yaklaşıma yol açarak yaşlanmayı tedavi edebileceğini, bunun da rejeneratif tıpta 'devrim' olacağını iddia ettiler.

HÜCRELER GENÇLEŞTİRİLEBİLİR

Araştırmacılardan Dr. Diljeet Gill, “Hücrelerin işlevlerini kaybetmeden gençleştirilebileceğini ve yaşlı hücrelere bazı işlevlerin geri kazandırılabileceğini ispatladık. Henüz erken safhada olsa da araştırmamız geleceğe dair ümit vadediyor” dedi.

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