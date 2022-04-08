Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı güncel Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda; vaka ve vefat sayılarında yaşanan düşüşün devam ettiği görülürken, verilerin aylar sonra en düşük seviyeye gerilediği gözlemlendi.

31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 8 Nisan’da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 7 bin 120 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 oldu. Bir günde toplam 197 bin 554 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 11 bin 217 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,38 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,11 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 197 bin 855’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILANMA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Covid-19’a grip gibi muamele yapılacak Covid-19 pandemisi endemi olma sürecine girerken Ramazan Bayramı’ndan sonra Türkiye’de de virüse grip muamelesi yapılacak. Kapalı alanlarda maske mecburiyetinin kaldırılması da değerlendirilecek.

Covid yoğun bakım servisleri kapanıyor Türkiye'de günlük vaka sayısı 10 bine düştü, hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacı dip noktayı gördü. Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Artık yoğun bakım servislerimizdeki yataklar önceden olduğu gibi ameliyat ve travma vakalarına ayrılmaya başlandı" dedi.

COVID-19 uykuları kabusa çevirdi: Canlı rüyalar ve klostrofobi riski University College London araştırmacılarının yaptığı yeni bir çalışmada COVID-19 hastalığının neden olduğu bir yan etki daha ortaya çıktı. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle pek çok kişinin uykuları kabusa döndü.

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