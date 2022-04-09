Türkiye Gazetesi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aynı sınavla üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan özlük hakkı eşitsizliklerini ortadan kaldıran düzenlemenin de Mecliste kabul edildiğini duyurdu.

“HÂLEN UZMANLIK EĞİTİMİ DEVAM EDENLERİN HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ SONA ERDİ”

"Uzmanlık eğitiminde adalet" başlığıyla düzenlemeye ilişkin bilgiler veren Koca şunları kaydetti: Bakanlığımız veya bağlı kadrolarda tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlarımızın, eğitimlerini tamamladıklarında, şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırılmaktadır. Bu asistanlarımızdan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacaktır. Uzmanlık eğitiminde çeşitli sebeplerle başarısız olmaları veya kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini bırakmaları durumunda ise hizmet yapma zorunlulukları bulunmayacaktır.

Meclis’te kabul edilen düzenlemeyle hâlen uzmanlık eğitimi devam edenlerin de hizmet yükümlülüğünün sona erdiğini vurgulayan Koca şöyle bilgi paylaştı: Eğitimleri süresince asistanlarımıza yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacaktır. Bir önceki uzmanlık eğitimi sınavına girip, akabinde görevden çekilen/çekilmiş sayılanlar, tekrar uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi programına yerleşmeleri hâlinde (bir defaya mahsus) beklemeden eğitimlerine başlayabilirler. Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde hakları açısından eşit tutulacaktır. Üniversitelerimizde kadro kısıtlılığı da sorun olmaktan çıkacaktır.

FARKLILIKLAR ORTADAN KALKTI

Daha önce mecburi hizmet sürelerinde üniversite ve Sağlık Bakanlığı kadroları açısından farklılıklar olduğunu hatırlatan Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, yeni kanuni düzenlemenin bu farklılıkları ortadan kaldırdığını söyledi. Mecburi hizmette aynı ihtisası yaptığı hâlde üniversite kadrosu ve Sağlık Bakanlığı kadroları arasında özlük hakları açısından farklılıklar bulunduğunu ifade eden, bu eşitsizliklerin de giderildiğini ifade etti.

Bakan Koca açıkladı, Nisa bebekten sevindiren haber var Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Nisa bebeğin ilk kez ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki verdiğini söyledi.