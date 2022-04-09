Türkiye Gazetesi

“Ramazan’da sağlıklı beslenme nasıl olmalı?”, “İftar ve sahurda hangi besinler tüketilmeli?” gibi sorular şu sıralar en çok arananlar listesinde. Ramazan ayının hem nefis terbiyesi hem de bedenimizin daha sağlıklı yaşam sürmesi adına önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Dr. Elif Pahsa, oruç tutarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve Ramazan’a özel sağlıklı iftar menülerini anlattı.

İFTARDA AZ YİYİN

Yağ adaptasyonu, mide genişleyebilirliği ve bağırsak motilitesinin önemini vurgulayan Pahsa; “Bu dönemde vücudunuzun enerji kaynağı olarak mevcut olan yağı kullanmasını sağlamalısınız. Bunun için de karbonhidratı azaltmak faydalı olur. Hatta yapabilenlerin ketojenik beslenmeyi tercih etmelerini öneririm, yani günlük karbonhidrat alımını maksimum 60-80 gram arasında tutarlarsa hem doğru yağ adaptasyonunu sağlarlar hem de daha az susuzluk hissederler. İftarlarda daha az yiyerek midenizin küçülmesine de yardımcı olabilirsiniz” dedi.

Kadınlar için örnek iftar menüsü: 2 adet hurma, 1 kepçe sebze çorbası, 4 adet ızgara köfte, 3 yemek kaşığı basmati pirinç pilavı, 1 kase yeşil mercimekli salata.

Erkekler için örnek iftar menüsü: 2 adet hurma, 1 kepçe sebze çorbası, 6 adet ızgara köfte, 6 yemek kaşığı basmati pirinç pilavı, 1 kase yeşil mercimekli salata.

Sahurda ve iftarda tüketilen besinlerin ertesi günkü enerji seviyesine etki ettiğini söyleyen Pahsa; “Lifli gıdalar bağırsak motilitesini yavaşlatarak hem yiyecekleri daha kolay sindirmenizi sağlar hem de bağırsak boşalmasını geciktirdiği için daha tok hissedersiniz” dedi.

RAMAZAN’DA KİLO KONTROLÜ MÜMKÜN MÜ?

İftarın 1 saat içinde tamamlanmasının ardından sahur öğününe kadar yalnızca sıvı tüketilmesini öneren Dr. Elif Pahsa; “Ertesi gün açlık hissetmemek ve iyi bir uyku için insülin seviyesinin dengelenmesi çok önemli. Ancak bu şekilde bedenimiz yağ adaptasyonuna geçebilir ve büyüme hormonu, melatonin ve serotonin salgılanma düzeni dengelenebilir” dedi.

Kadınlar için örnek sahur menüsü: 1 adet haşlanmış yumurta, 5 adet zeytin, 1 kase peynirli avokado salatası

Erkekler için örnek sahur menüsü: 2 ya da 3 adet haşlanmış yumurta, 10 adet zeytin, 1 kase peynirli avokado salatası

Canan Karatay'dan oruç tutan şeker hastalarına iftar tavsiyesi Ramazan ayında şeker hastaları için kan şekeri seviyesini dengeleyecek besinler tüketmenin önemli olduğunu vurgulayan Canan Karatay iftar için tavsiyede bulundu.

Diyabet hastalarına oruç uyarısı: İftarda çok yemeyin, bol bol su için Oruç tutan diyabet hastalarının iftarda çok fazla yemek yememelerini ve iftar sahur arasında bol su tüketmeleri gerektiğini söyleyen Halk Sağlığı-İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, diyabetli kişilerin Ramazanda dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Ramazan’da beslenme nasıl olmalı? İftar ve sahurda ne yemeli? 11 Ayın Sultanı Ramazan’a sayılı günler kaldı. Beslenme düzenindeki değişiklikler nedeniyle Ramazan’da doğru beslenme yöntemlerini bilmemiz gerekiyor. Peki, iftarda ve sahurda neler yemeli, neye dikkat etmeliyiz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nurdan Çeliktaş, konuyla ilgili bilgiler verdi.