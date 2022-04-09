Türkiye Gazetesi

Araştırmacılar, Kanada'nın Ontario eyaletinde 2007-2016 yılları arasında yaklaşık 6 milyon kişinin böbrek fonksiyonlarını inceledi.

Araştırmada, hafif ila orta derecede böbrek hastalığı olan kişilerin, sağlıklı böbreklere sahip olanlara kıyasla kansere yakalanma riskinin yüzde 8 daha fazla olduğu görüldü.

Araştırmacılardan Abhijat Kitchlu, böbrek hastalığı olan birçok insanın kalp hastalığı, yüksek tansiyon, Tip 2 diyabet ve obezite gibi diğer sağlık sorunlarına sahip olduğunu ve bunların hepsinin kanser riskini artırabileceğini söyledi.

BÖBREK HASTALIĞI OLANLAR KANSER TARAMASINDAN GEÇMELİ

Kitchlu, böbreklerin kandaki tüm toksinlerden kurtulamaması halinde bunun vücuttaki iltihabı, bunun ise kanser riskini artırabileceğini ifade etti. Kitchlu ayrıca, böbrek hastalığı olan kişilerin kanser taramasından geçmelerini tavsiye etti.

Uzmanlar, ABD'de yaklaşık 7 yetişkinden birinde, 37 milyon insanda böbrek hastalığı bulunduğunu belirtiyor.

Böbreklerin başta üre olmak üzere atıkları kandan süzerek su ile idrar olarak boşaltım sağladığı kaydediliyor.

Böbreklerin işlevlerini yerine getirememesi durumunda söz konusu atıkların vücutta kalarak kanda sağlıksız düzeyde su, tuz ve sodyum, kalsiyum, fosfor ve potasyum gibi mineraller oluşturduğu bunun ise kalp ve bağışıklık sistemi de dahil olmak üzere vücuttaki birden fazla organın işlevini tehlikeye atabildiği ifade ediliyor.

Araştırmanın sonuçları Amerikan Böbrek Hastalıkları Dergisi'nde yayımlandı.

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