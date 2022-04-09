Koronavirüste son durumun paylaşıldığı güncel Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda; vaka sayılarında yaşanan düşüşün devam ettiği görülürken, vefat sayılarında ise yükseliş yaşandığı kaydedildi.
Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre aşağı döndü
09.04.2022 - 20:17 | Son Güncelleme: 09.04.2022 - 20:23
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı koornavirüste son durumu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte; 6 bin 986 yeni vaka tespit edilirken, 35 kişi hayatını kaybetti.
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