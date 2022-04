Türkiye Gazetesi

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bir çok kişi kilo almamak için bir çok yöntem araştırıyor. Sabahları aç karna içilen limonlu suyun da faydaları biliniyor. Limonlu su kalori alını azaltarak kilo verimini kolaylaştırıyor. Ramazanda en çok problem olan kabızlığa da iyi geliyor. Sahurda da aynı etkinin edip etmeyeceğini merak edenler 'sahurda limonlu su içilir mi' sorusunu soruyor. İşte limonlu su içmenin faydaları

VÜCUTTAKİ DİRENCİ ARTIRIYOR

Vücudun günlük alması gereken C vitamininin erkekte 1/5'ini; kadında ise 1/4'ünü karşılayabilen limon suyu yalnızca 11 kalori içerdiği için formunu korumak isteyen kadınların ilk tercihidir. İçerisindeki C vitamini vücuttaki hücrelerin yağı yakarak enerjiye dönüştürmesine yardımcı olur. Ayrıca yapılan çalışmalar, C vitamininin vücut direncini artırarak spor yaparken de daha güç yorulmanızı sağlar.

SAHURDA 1 BARDAK LİMONLU SU İÇİN

Herkesin merak ettiği 'sahurda limonlu su içilir mi' sorusu cevap buldu. Sindirime yardımcı olmasıyla bilinen ve diyetisyenler tarafından en çok önerilen limonlu su karışımını Ramazan ayında da sahurda tüketebilirsiniz.

RAHATÇA ORUÇ TUTMANIZI SAĞLAR

1 su bardağı limonlu suyu sahurda tükettiğiniz zaman vücutta zararlı maddelerin uzaklaşmasını sağlar aynı zamanda gün içerisinde acıkmadan rahatça oruç tutmanıza yardımcı olur.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermenize yardım eder. Yediklerinizin daha hızlı sindirilmesine ve kan şekerinizin dengelenmesine destek olur. Ödem atma konusunda etkili bir içecek arıyorsanız; düzenli olarak limonlu su içerek zayıflama sürecini kolaylaştırabilirsiniz.

Ramazanda en çok yaşanan sorun olan kabızlığa da iyi geliyor. Sabah uyandığınızda 1 bardak ılık suyun içine limon dilimleri atabilirsiniz. Dilerseniz limon suyunu da sıkabilirsiniz.

Limonlu su içerek uyandığınız günlerde bağırsaklarınız kısa sürede rahatlar ve kabızlık sorunu geçmişte kalır

LİMONLU SUYUN FAYDALARI

Karaciğer Fonksiyonlarını Düzenler

Vücudu Toksinlerden Arındırır

Ağız İçi Bakterileri Temizler

Metabolizmayı Hızlandırır

Tansiyonu Düşürür

Görme Sağlığını Korur

Cilt Hücrelerini Yeniler

Saçların Güçlenmesini Sağlar

Tırnakların Kırılmasını Engeller

Kabızlığı İyileştirir

Yağ Depolanmasını Önler

Kalp Hastalıklarını Engeller

Solunum Yolu Hastalıklarını İyileştirir

Böbrek Taşının Düşmesine Yardım Eder

Ağrıları Doğal Yolla Keser

HER DERDE DEVA

Her sabah içilen limonlu su cildin kolajen üretiminin artmasını sağlayarak kırışıkları önler.

Limonlu su ile gargara yapmak boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir.

Limonlu su ile yapılan limon detoksu ve limon kürü, limon sarımsak kürü alternatif tıp yöntemlerinin en çok uygulananlarındandır.

Her gün bir yemek kaşığı limon suyu astım hastaları için çok faydalıdır.

Limon tuz karıştırılarak cilt peelingi için kullanılırsa ciltteki lekeleri açar.

ÖKSÜRÜĞÜ SÖKER

Limon zencefil ikilisi kaynatılarak tüketildiğinde öksürüğü söker. Limon suyunu limon sıkacağı kullanarak kolayca çıkarabilirsiniz.

Limon ile gebelik testi yapılabilir. İdrar üzerine sıkılan limon tortuları dibe çökmeye başlarsa hamilesiniz demektir, ama bu tıbbi bir nitelik taşımaz tevatür bir hadisedir.

