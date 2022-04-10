Türkiye Gazetesi

Galler'de Ceri Roberts'ın kızı Indeg (7), 2020’de korona salgını başladığında grip belirtileri gösterdi. Indeg daha sonra sürekli kusmaya başladı ama anne ve babası, bunun midesiyle ilgili bir problemden ya da korona sebebiyle evde kalmaktan kaynaklanan sıkıntıdan olduğunu düşündü ve fazla endişelenmedi.

BEYİN TÜMÖRÜ TESPİT EDİLDİ

Indeg, Kasım 2020’de hızla kilo vermeye başlayınca annesi onu doktora götürdü. Bangor’da hastaneye sevk edilen çocuğun bilgisayarlı tomografisi çekildi ve çocukta beyin tümörü tespit edildi. Indeg'e beyin veya omurilikte oluşan bir kanser olan ependimom teşhisi konuldu.

Roberts, “Doktor beyin tümörü olduğunu söylediğinde dizlerimin üzerine çöktüm ve ağladım, ağladım. Bu benim için büyük bir yıkım oldu” dedi.

DOKUZ SAATLİK OPERASYON

Tümör, Liverpool'daki Alder Hey Çocuk Hastanesinde dokuz saatlik bir operasyonla çıkarıldı. Çocuğa bunun dışında radyoterapi ve kemoterapi uygulandı. Sağlığı iyiye giden Indeg, kız kardeşiyle dışarıda oyunlar oynamaya başladı.

Annesi, çocuğunun en ufak bir rahatsızlığında paniğe kapıldığını söylüyor.

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