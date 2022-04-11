Ağır fermente etler, asidik içecekler, trans yağlı besinler sahurda tüketilmemeli. Bu besinler midenizi gün boyu mahvedecektir.
SAHURDA ASLA TÜKETMEYİN
Sucuk- sosis- salam: Fermente etler normal zamanlarda da sağlıksızdır. Sahur vakti tüketmek ise hem susatır hem midenizi bozabilir.
Asitli içecekler: Asidik içeceklerden olan kola, midenizi kasabilir. Oruç tutmanızı zorlaştırır.
Tuzlu besinler: Tuzlu ve baharatlı besinler gün boyu susamanıza neden olur. Rahatsız eder.
SAHURDA BU BESİNLERİ TÜKETİN
Yumurta
Peynir
Süt ve Yoğurt
Yulaf
Tam Tahıllı Ekmek
Mevsim Yeşillikleri
Yağlı Tohumlar – Kuru Yemişler
Tarçın