Türkiye Gazetesi

Ağır fermente etler, asidik içecekler, trans yağlı besinler sahurda tüketilmemeli. Bu besinler midenizi gün boyu mahvedecektir.

SAHURDA ASLA TÜKETMEYİN

Sucuk- sosis- salam: Fermente etler normal zamanlarda da sağlıksızdır. Sahur vakti tüketmek ise hem susatır hem midenizi bozabilir.

Asitli içecekler: Asidik içeceklerden olan kola, midenizi kasabilir. Oruç tutmanızı zorlaştırır.

Tuzlu besinler: Tuzlu ve baharatlı besinler gün boyu susamanıza neden olur. Rahatsız eder.

SAHURDA BU BESİNLERİ TÜKETİN

Yumurta

Peynir

Süt ve Yoğurt

Yulaf

Tam Tahıllı Ekmek

Mevsim Yeşillikleri

Yağlı Tohumlar – Kuru Yemişler

Tarçın