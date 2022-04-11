Türkiye Gazetesi

İngiltere’de 2012’de beynine aldığı darbe sonrasında ekspresif ve reseptif afaziye yakalanan Rachel Sykes (56), bu hastalıkla ilgili açıklamalar yaptı.

Bu tür afazinin görüldüğü kişiler ne demek istediğini biliyor ancak fikirlerini söylemede zorluk yaşıyor. Tutukluk, hem yazılı hem de sözlü iletişimde kendini gösteriyor.

“SÖZLERİM İSTEDİĞİM GİBİ ÇIKMIYOR”

Kelimeleri geveleyerek ve yuvarlayarak konuşan Sykes, “İnsanlar konuşmamadan dolayı beni sarhoş ya da aptal zannediyor. Bu da çok sinir bozucu. Aslında ben yüksek bir IQ’ya sahibim. Sadece sözlerim istediğim gibi çıkmıyor” dedi.

“HASTALIKLA YAŞAMAYI ÖĞRENDİM, HAYATIM DEĞİŞTİ”

Afazisinin tedavisi olmayan Sykes, "Bununla yaşamayı öğrenmek zorunda kaldım ama hayatım da tamamen değişti" diye konuştu. The Sun gazetesi, İngiltere’de 14 milyon kadar kişide (nüfusun yüzde 20'si) iletişim bozukluğu olduğunu ama buna rağmen afazi hakkında çok az şey bilindiğini bildirdi.

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