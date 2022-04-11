Türkiye Gazetesi

İngiltere'de birçok kişide salmonella salgını görülmüş, salgının Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olabileceği nedeniyle yumurtalar geri çağırılmıştı. Çikolata üreticisi Ferrero, uyarı olarak satılmayan bazı Kinder Sürpriz çikolataları alan kişilerin de tüketmemesi uyarısında bulunmuştu. Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV) ise ürettiği Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapatmıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tüm bu gelişmeler endişeyle takip edilirken İngiltere'den gelen ölüm haberi deprem etkisine neden oldu. İddiaya göre Charlotte Wingfield adlı bir kadının 3 yaşındaki Brooklyn-Mai isimli kızı Kinder Sürpriz yumurta yedikten sonra fenalaştı. Minik kız tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3 yaşındaki Brooklyn- Mai

DOKTORLAR SALMONELLADAN ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

Acılı annenin gözyaşları kızını kaybettiğinden beri dinmedi. Anne Charlotte, yaşadıklarını su sözlerle anlattı: “Kızımı kreşten aldığımda çok kötüydü. Bir şeylerin ters gittiğini anlayarak onu doktora götürdüm. Ateşi 39’un üzerine çıktı. Çok cansız ve hareketsizdi. Bir enfeksiyon kaptığını düşünerek onu doktora götürmüştüm. Ancak doktorlar yediği Kinder çikolatasından salmonella kapmış olabileceğini doğruladı. Maceracı ve aktif kızımın böyle olduğunu görmek ve onu öyle hatırlamak yürek parçalıyor.”

Kızının Kinder Sürpriz yumurta yedikten sonra salmonella kaparak öldüğünü iddia eden anne, yaşadıklarını Facebook üzerinden de paylaştı. Acılı annenin gönderisi onlarca kez paylaşıldı ve birçok yorum aldı.

Kinder krizi büyüyor! Sürpriz yumurtaları üreten fabrika kapatıldı Avrupa’da birkaç ülkede salmonella salgını görülmüş, salgının Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olabileceği nedeniyle yumurtalar toplatılmıştı. Öte yandan çikolata üreticisi Ferrero, uyarı olarak satılmayan bazı Kinder Sürpriz çikolataları geri çağırırken, alan kişilerin de tüketmemesi uyarısında bulunmuştu. Son olarak Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV) , ürettiği Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapattı.

Kinder Sürpriz yumurtalarda bakteri alarmı! Türkiye’deki ürünlerde var mı? Şirketten açıklama geldi Kinder Sürpriz yumurtalarla bağlantılı olduğu düşünülerek İngiltere’de çoğu çocuk 63 kişide salmonella vakasına rastlandı. Bundan dolayı çikolataların bir kısmının toplandığı açıklandı. Peki, Türkiye’deki Kinder Sürpriz ürünlerinde salmonella bakterisi var mı? Ferrero Çikolata Türkiye’den konuyla ilgili beklenen açıklama geldi.

Kinder sürpriz yumurtadan sonra peynirde de bakteri çıktı İngiltere'de 60'tan fazla çocukta salmonella salgını görülmüş, salgının Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olabileceği nedeniyle yumurtalar toplatılmıştı. Sürpriz yumurtaların geri çağrılmasının ardından Fransa’da Lactalis grubuna ait peynirler de ‘listeriya bakterisi’ bulaşması nedeniyle geri çağrıldı.

Aileler dikkat: Kinder Sürpriz yumurtadan salgın çıktı! Geri toplatılıyor, işte nedeni… İngiltere'de 60'tan fazla çocukta salmonella salgını görüldü. Salgının Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olabileceği nedeniyle yumurtalar toplatılıyor. Öte yandan çikolata üreticisi Ferrero, uyarı olarak satılmayan bazı Kinder Sürpriz çikolataları geri çağırırken, alan kişilerin de tüketmemesi uyarısında bulundu. Salmonella bakterisi tedavisi iyi yapılmazsa ve sıvı elektrolit dengesi zamanında yerine getirilmezse hastalık ölümcül olabiliyor.