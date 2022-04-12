Türkiye Gazetesi

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Sağlık hizmeti almak üzere Türkiye’ye gelen turistler en çok saç ekimi, estetik, kalp cerrahisi, ortopedi, onkoloji ve tüp bebek tedavisini tercih etti. Özellikle saç ekim cerrahisi pandemiye rağmen yüzde 1,8’lik büyüme sağladı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 10 aylık dönemde ülkeyi ziyaret eden yabancı hasta sayısı 718 bin 164 olarak kayıtlara geçti. Sağlık turizmi için Türkiye’yi tercih edenlerin yüzde 70’i Avrupa’dan, yüzde 30’u ise Arap dünyasından geliyor.

PANDEMİ ETKİSİ

Son 10 yıllık dönemde Türkiye sağlık turizminde çok büyük ivme kazandığını vurgulayan uzmanlar, pandemiyle birlikte düşüş yaşandığına işaret ederek, “Sektör 2019 yılında 3 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğüne ulaşarak zirveyi görerek, 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. Sektör pandemi nedeniyle 2020 yılını 2019’a oranda yüzde 65 düşüşle kapattı. 2021 yılında da aynı oranlarda düşüş gözlense de son çeyrekte normalleşme etkisiyle artarak 2021 yılında 2 milyar doların üstünde ülkeye girdi sağlandı. 2022 yılında sektörün şahlanarak 5 milyar dolarlık büyüklüğüne ulaşması hedefleniyor. Normalleşme ile birlikte 2022 ve 2023 yılı Türk sağlık turizmi için şahlanma yılı olacak” açıklamasını yapıyor.

GÜNDE İKİ BİN SAÇ EKİMİ

Türkiye’ de günde ortalama iki bin civarında saç ekimi yapılıyor. Uluslararası Estetik Cerrahi Derneğinin (ISAPS) “Global Survey 2020 Raporları”na göre Türkiye, pandemi döneminde dünyada en çok estetik cerrahi yapılan beş ülkeden biri oldu. Pandemiye rağmen sektör yüzde 1,8’lik bir büyüme sağladı. Türkiye en çok saç ekimi ve burun estetiği alanında tercih edildi.

Saç Ekim Uzmanı Nihat Tüney: Türkiye, sağlık turizminde sınıf atladı Son yıllarda Türkiye sağlık alanında yaptığı ciddi atılımlar, özellikle Avrupa ve Asya ülkeleri tarafından dikkatle izleniyor. Dünya standartlarının üstündeki estetik ve cerrahi hizmetleri Türkiye’yi tercihte ilk sıraya getirdi.

Jacob Serdar Tuygun: 'Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye sporcular getirip sporcu sağlık turizmi yapmak istiyoruz' Türk Amerikan Spor Derneği Başkanı Jacob Serdar Tuygun, dernek olarak Türkiye’de sağlık turizmi ile ilgili bir merkez oluşturacaklarını ifade ederek, "Amerika ve Avrupa’dan Türkiye’ye sporcular getirip sporcu sağlık turizmi yapmak istiyoruz" dedi.