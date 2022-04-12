Türkiye Gazetesi

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Altın oran doğada, sanatta, insan vücudunda, özetle her şeyde iki nokta arasındaki ideal uzaklık orantısıdır. Daha çok yüz güzelliği ile ilgili konularda duymaya alışık olduğumuz “Altın oran”ın aynı zamanda kalp sağlığının da bir göstergesi olduğunu biliyor muydunuz? Türkiye Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertan Yetkin ve arkadaşları tarafından araştırılarak ortaya konan “kalp sağlığında altın oran” kavramı, kardiyolojiye de farklı bir bakış açısı kazandırdı.

Altın oranın MÖ 300 yıllarında ilk olarak ünlü matematikçi Euclid tarafından tarif edildiğini söyleyen Prof. Dr. Yetkin “Euclid altın oranı ‘İki nokta arasındaki çizgiyi öyle bir yerden bölün ki; uzun parçanın tam parçaya oranı ile kısa parçanın uzun parçaya oranı birbirine eşit olsun’ diye tarif etmişti. 13. yüzyılda ise İtalyan ünlü matematikçi Fibonacci bir sayı dizisi tanımladı. Bu dizide her rakam kendinden önceki iki sayının toplamından oluşarak devam ediyordu. Dizinin takibinde herhangi bir rakamı alıp bir önceki rakama böldüğümüzde elde edilen sayı 1.618’di. Seçilen iki nokta arasındaki uzaklık oranının 1.618 olması, insan gözüne en estetik gelen surat, çiçek, ağaç veya piramidi oluşturuyor” dedi.

Leonardo da Vinci’den Johannes Kepler’e, Michelangelo’dan Salvador Dali’ye kadar pek çok sanatçının eserlerinin yanı sıra tabiatta birçok canlıda gördüğümüz altın oranın, kalp ve dolaşım sisteminde bulunup bulunmadığını inceleyen Prof. Dr. Yetkin, sağlıklı kalbin de altın oran prensiplerine uygun olarak çalıştığını ortaya koydu. Prof. Dr. Yetkin “Yüzyıllar boyunca altın oran ve insan vücudu ilişkisi incelenmiş altın oranın özellikle yüz güzelliğinde kendini gösterdiği tespit edilmiş. Benzer şekilde el parmak kemiklerimizin açılanma uzunlukları oranının da altın orana eşit olduğu gösterilmiş. Biz de bu bilgilerden hareket ederek kalp ve dolaşım sisteminde altın oranla ilgili bir düzenleme olup olmadığını inceledik. Önce kalbin kasılma ve gevşeme oranlarına zamansal olarak baktık. Çalışmalarımızda bir ömür boyu yaklaşık üç milyar defa kasılıp gevşeme hareketi yapan kalbimizin gevşeme ve kasılma zamanlarının oranının altın orana yani 1.618’e çok yakın olduğunu gördük” açıklamasını yaptı.

TANSİYONUMUZ DA ALTIN ORANA UYGUN

Kalp ve damar sisteminde altın oranın kalp sağlığını ortaya koyduğunu ifade eden Prof. Dr. Yetkin “Bu çok önemli. Bizi heyecanlandıran sonuçtan hareketle, kalbin gevşeme ve kasılma dönemindeki çap oranlarını değerlendirdiğimizde yine 1.618’e çok yakın bir oran bulduk. Benzer şekilde büyük tansiyon ve küçük tansiyon olarak tanımladığımız kan basıncı oranlarının da bize yine aynı rakamı verdiğini gördük” diye konuştu.

MÜKEMMEL İŞLEYEN EMANETE SAHİP ÇIKIN!

Fiziki güzelliğine önem veren ve çeşitli estetik girişimlerle altın oranı yakalamaya çalışan insanın sağlıklı bir kalp ve damar sisteminin göstergesi olan ve Allah tarafından verilmiş altın oranı korumak için beslenme, egzersiz ve stres yönetimine özen göstermesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Yetkin “Altın oranın aslında enerji ve hacim kullanımı açısından en verimli oran olduğu biliniyor. Yaptığımız çalışmalar da gösterdi ki; aslında çok düzenli olarak durmadan yorulmadan çalışan kalbimizin kendi içinde takip ettiği bir düzenleme, kural var. Kalbimizin ya da kardiyovasküler sistemimizin çalışmasında ve düzeninde bir regülasyon söz konusu ve bu regülasyon altın oran aracılığı ile meydana geliyor” dedi.

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