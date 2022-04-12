Türkiye Gazetesi

Her 10 bin doğumda 1 görülen ve halk arasında SMA olarak bilinen Spinal Musküler Atrofi, ülkemizde sık görülen genetik motor nöron hastalığı olarak biliniyor. Bu noktada anne ve baba adayları, bebek sahibi olmadan önce gerekli testleri yaptırmalı. Peki, anne karnındaki bebeğe SMA tanısı konulabilir mi? İşte konuyla ilgili merak edilenler…

EBEVEYNLERİN HER İKİSİ DE TAŞIYICI İSE RİSK ARTIYOR

Toplumda, her 50 kişiden 1’inde SMA hastalığı taşıyıcısı tanısı konuluyor. Anne ve baba adayının her ikisinde de taşıyıcılık var ise bebekte yüzde 25 oranında risk altına giriyor. Bu yüzden gebelik öncesinde tarama testlerinin mutlaka yaptırılması gerektiğini vurgulayan Perinatolog Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Behram, “Ebeveynlerin her ikisi de taşıyıcı olduğunda bebekte yüzde 25 oranında risk altına giriyor. Bu oran oldukça yüksek. Bu yüzden anne ve baba adayının taşıyıcı olup olmamasını tespit edebilmek için ebeveynlerin taşıyıcılık testi yaptırması büyük önem taşıyor’’ diye belirtti.

GEBELİĞİN 10. VE 16. HAFTASINA DİKKAT

Spinal Musküler Atrofi (SMA), özellikle son yıllarda ülkemizde sosyal medya üzerinden yapılan kampanyalar ile gündeme geliyor. Yaklaşık 3 bin SMA’lı hastanın olduğu Türkiye’de bu sayının yüksek olmasının arkasında akraba evlilikleri yer alıyor. Kesin bir tedavisi olmayan bu hastalığın bebeğin daha anne karnında iken teşhis konulabildiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Behram, “Anne ve babaların taşıyıcı olup olmadığını anlamak için çiftlerden kan testi alınıyor. Eğer sonuç pozitif çıkarsa bebek anne karnındayken gebeliğinde 10. haftasında kordon villüs biyopsisi yapılabiliyor. Buna ek olarak hamileliğin 16. hafta sonrasında amniyosentez ile bebeğe herhangi bir şekilde zarar vermeden SMA hastalığı olup olmadığına bakılabiliyor” şeklinde konuştu.

Bakan Koca: SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz Koca: "SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz, en iyisini yapmak üzere tüm güncel gelişmeleri takip ediyoruz."

Cem Yılmaz’dan SMA hastalarına büyük destek YouTuber İrem Güzey ve teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli, dün akşam sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden 1,5 yaşındaki SMA hastası Mert Adrian için canlı yayın yaparak bağış topladı.