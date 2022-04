Türkiye Gazetesi

Canan Karatay, bağışıklığı güçlendirmek için tavsiyeler verdi. İşte Karatay’dan sağlığımızla ilgili dikkat etmemiz gerekenler…

Önce insan, insanın sıhhatli olması önemlidir! Bunun için de her yaşta, her zamanda, her koşulda bağışıklık sisteminin güçlü, bağışıklık zırhının sağlam olması gerekmektedir. Paniğe kapılmak, korkmak, korkutmak ve her türlü stres bağışıklık sistemimizi zayıflatmaktadır.”

FABRİKASYON SOFRA TUZU SAĞLIĞI BOZUYOR

Bir kalp ve iç hastalıkları profesörü olarak, senelerden beri tuz fobisi ile yaşamakta olan kişilere açıklamak isterim ki, asıl sıhhate zararlı olan, sıhhati bozan, minerali bulunmayan rafine olmuş fabrikasyon sofra tuzudur.

KEMİK ERİMESİNİN EN ÖNEMLİ NEDENİ…

Kanın ve idrarın, yani tüm vücudun, organların asidik olmasının birçok nedeni vardır. Bu bağlamda, kanı ve idrarı asidik değerlere indirgeyen faktörlerin, hastalıkları da davet eden faktörler olduğunu belirtmek isterim. Asidik ortamda başta kalsiyum olmak üzere birçok mineral kemiklerden kana geçerek idrarla atılmaktadır. İleri yaşlılarda görülen osteoporozun (kemik erimesi) en önemli nedenlerinden biri de, ilerleyen yaşlarda vücudun asiditeye daha yatkın olmasıdır.

BAĞIRSAKLARINIZDAKİ DOST BAKTERİLERİ KORUYUN

Önce vücuduna ihtiyacı olan sağlıklı besinleri sağladığından emin ol ama bunun için vücudunun neye ihtiyacı olduğunu doğru öğren. Bağırsaklarımızda trilyonlarca dost bakteri ve virüs bulunmaktadır. Tüm virüs ve bakterilere karşı zırhımızı kuşanmak ve savaşabilmek için ilk adımda asıl yapmamız gereken, bağırsaklarımızda yaşayan dost bakterilerin azalmasını ya da yok olmalarını önlemektir!

KELLE PAÇA EN DOĞAL KOLAJEN KAYNAĞI

Kelle-paça ve kemik suyu, en önemli ve temel bir protein olan doğal kolajen içerir. Kolajen insan ve hayvan vücudunda yüksek oranda (%30-40) bulunan temel bir proteindir. Özellikle cildimizde bulunan kolajen oranı başı çekmekte olup %80 olarak bildirilmiştir.

KAYA TUZU, SİRKE, LİMONU EVİNİZDEN EKSİK ETMEYİN

Kristal kaya tuzu, sodyum bikarbonat, hakiki fermantasyon sirke, limon vücutta alkali etki yapar, her türlü virüs ve bakteriye karşı koruma sağlar. Ağız, burun ve boğazı mukozalarının alkali olmasını sağlamak, her türlü virüs enfeksiyonlarından korunmanın en doğal, en ucuz ve en kolay yoludur. Herkesin rahatlıkla evlerinde, iş yerlerinde, acil servislerde, yoğun bakım ünitelerinde sıklıkla uygulayabilecekleri basit bir yöntemdir.

Kristal kaya tuzu ile hazırlanmış su, ellerimizin derisinde bulunan tüm virüs ve bakterileri öldürdüğü gibi, ağız, burun ve boğaz mukozasında ve tükürüğümüzde bulunan patojen virüs ve bakterileri de öldürür.

Sodyum bikarbonatlı sıcak su buharını solumakla üst ve alt solunum yollarının enfeksiyonlarının süresi kısaltıldığı gibi hastalık belirtileri de daha hafif olarak geçmektedir. Sodyum bikarbonat, kanımızı alkali kılan, yani kanımızın pH değerinin dengelenmesini sağlayan önemli bir tuzdur, önemli bir tampon iyondur. Sodyum bikarbonat vücuda oksijen sağlar, tansiyonu yükseltmez, düşürür. Vücuttan ağır metalleri de atar. İyot da çok önemli! Denizde balıkların hastalanmamasının sebebi tuzlu su ve iyottur.

