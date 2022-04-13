Türkiye Gazetesi

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın" dedi.

Bakan Koca’dan güldüren paylaşım: Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından gece yarısı esprili bir paylaşım yaptı. Koronavirüs salgınında dün açıklanan son vaka sayılarının ardından Koca’dan güldüren bir paylaşım geldi.

Güldür Güldür’de Bakan Koca taklidi: İzleyenler kahkahaya boğuldu Ekranların severek izlenen programı Güldür Güldür Show, son bölümünde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca taklidinin yer aldığı koronavirüs skecini yayınladı. Skeci izleyenler kahkahaya boğulurken Bakan Koca, sosyal medya hesabından ekibe teşekkürlerini iletti.