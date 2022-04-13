Türkiye Gazetesi

Günlük koronavirüs tablosunun paylaşıldığı güncel Covid-19 verileri yayımlandı. Söz konusu verilerde vaka sayısının düşmeye başladığı görüldü. Vefat sayılarında ise düne nazaran artış kaydedildi.

31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de, son 24 saatte 184 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 529 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 14 bin 493 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,4, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,12 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 279 bin 922 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Omicron’un iki yeni alt varyantı tespit edildi! Covid aşıları tesir etmiyor, çok daha bulaşıcı Covid-19 salgınında Omicron varyantının iki yeni alt varyantı tespit edildi. BA.4 ve BA.5 varyantları inceleme altına alındı. Bu varyantlar, BA.1 ve halen dünyada hakim virüs olan BA.2 alt varyantlarıyla benzer mutasyonlara sahip.

Japonya alarmda: Covid-19'un melez mutantı ilk kez tespit edildi İngiltere, Tayland ve Hindistan gibi ülkelerde tespit edilen Omicron mutasyonunun BA.1 ve BA.2 adlı alt varyantlarının çapraz mutasyonu olan 'XE' tipine Japonya'da da rastlandı.

Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı Covid-19 salgını sırasında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı.

Covid-19’a grip gibi muamele yapılacak Covid-19 pandemisi endemi olma sürecine girerken Ramazan Bayramı’ndan sonra Türkiye’de de virüse grip muamelesi yapılacak. Kapalı alanlarda maske mecburiyetinin kaldırılması da değerlendirilecek.