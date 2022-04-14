Türkiye Gazetesi

Diyabet hastaları için hayati öneme sahip, ekonomik açıdan da milyonlarca liranın yurt içinde kalmasını sağlayacak yerli insülin üretimi için önemli bir adım atıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, diyabette hayati öneme sahip olan İnsülin'in Türkiye'de üretileceğini duyurdu.

"SIRA İNSÜLİNİN YERLİLEŞMESİNDE"

İnsülin iğnesiyle ilgili müjdeli haberi veren Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

İnsülin Türkiye'de üretilecek! Kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip İnsülin’in yerli üretimi için harekete geçtik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu firmalara çağrıda bulundu. Kendi Covid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra İnsülin’in yerlileşmesinde!

Bakan Koca koronavirüse ilişkin hastanelerdeki son durumu açıkladı Bakan Koca, sosyal medya hesabından koronavirüste son duruma ilişkin bilgi verdi. Fahrettin Koca, yurt genelinde 804 hastanenin yoğun bakımında Covid hastası olmadığını açıkladı. Bakan Koca paylaşımında “Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı 'Sıfır' olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca’dan güldüren paylaşım: Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından gece yarısı esprili bir paylaşım yaptı. Koronavirüs salgınında dün açıklanan son vaka sayılarının ardından Koca’dan güldüren bir paylaşım geldi.

Bakan Koca açıkladı, Nisa bebekten sevindiren haber var Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Nisa bebeğin ilk kez ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki verdiğini söyledi.

Bakan Koca'dan 10 bin sürekli işçi alımı açıklaması Sağlık Bakanı Koca, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını duyurdu.