Türkiye Gazetesi

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen, “Türkiye’de hipertansiyon sıklığı yüzde 25-32 arasında. Sanılanın aksine ülkemizde yüksek tansiyon kadınlarda daha sık görülüyor” diyor. Peki, yüksek tansiyonun önüne nasıl geçilebilir? Kalbin en önemli düşmanlarından olan hipertansiyon, yani yüksek tansiyon ile ilgili Dr. Ersin Özen, önemli bilgiler paylaştı.

Tüm dünyada 1,5 milyar hipertansiyon hastası var ve bu rakamlar her geçen gün yükseliyor. Avrupa Kardiyoloji Derneği ve Türk Kardiyoloji Derneği kılavuzlarına göre kan basıncının 140/90 mmHg’nin üzerinde olması, tansiyon hastalığı olarak değerlendiriliyor ancak Amerikan Kardiyoloji Derneği’nin son kılavuzunda 130/80 mmHg basıncın üstünün hipertansiyon yani yüksek tansiyon olarak kabul edildiği açıklandı.

HİPERTANSYON NEDEN OLUR?

Hipertansiyonun nedeninin büyük oranda bilinmediğinin altını çizen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen, “Nedeni bilinmese de sorunun oluşumunu kolaylaştıran faktörleri biliyoruz. Bunlar arasında; kalıtım, aşırı tuz kullanımı, yaş artışı, ırk, cinsiyet, stres, sigara, fazla kilo, hava kirliliği, kolesterol yüksekliği ve diyabet ön plana çıkıyor” dedi.

YÜKSEK TANSİYON KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Türkiye’de hipertansiyon görülme sıklığının dünya ortalamasından daha yüksek olduğunu söyleyen Dr. Ersin Özen, “Türkiye’de hipertansiyon sıklığı yüzde 25-32 arasında seyrediyor. Hipertansiyon kontrolü ise yüzde 16,4- 28,7 arasında değişiyor. Sanılanın aksine ülkemizde yüksek tansiyon kadınlarda daha sık görülüyor. Kadınlarda yüzde 10 daha fazla yüksek tansiyon sorunu ile karşılaşıyoruz” diye konuştu. Dr. Ersin Özen, “Ebeveyn veya yakın akrabalarınızda hipertansiyon varsa, sizde de olma olasılığı yüksektir. Ancak unutmayalım ki; yaşam tarzı seçimleri, ailesinde yüksek tansiyon öyküsü olan pek çok kişinin hipertansiyondan korunmasını sağlıyor” açıklamasında bulundu.

AKDENİZ DİYETİ VE EGZERSİZ TANSİYONU DÜŞÜRÜR

Hipertansiyon hastalarının kilo kontrolünün önemine vurgu yapan Dr. Ersin Özen, “Kalori açısından düşük, yağsız, karbonhidrattan fakir Akdeniz mutfağını tercih etmek en doğrusu. Prehipertansiyon aşamasında olan hastaların, yaşam tarzı değişikliklerini uygulayarak kendilerini bu durumdan korumaya çalışmaları gerekir. Hipertansiyon hastalarının evde basit fizik hareketleri, sosyal medyada online da yapılabilen bazı başlangıç seviyesindeki pilates, aerobik veya yoga gibi derslerden faydalanarak günde en az 15-20 dakika egzersiz yapmaları yerinde olur” önerisinde bulundu.

YÜKSEK TANSİYON BELİRTİLERİ NELER?

-Genelde yüksek tansiyonlu kişilerde sinir, terleme, yüzde kızarma gibi belirtiler görüldüğüne inanılıyor. Aslında birçok insan farkında olmadan yıllarca yüksek tansiyona sahiptir. Hipertansiyon sessiz bir şekilde ilerler, genellikle hiçbir belirtisi yoktur.

-Atardamarlarınıza, kalbinize ve diğer organlarınıza zarar verdiğinin farkında olmayabilirsiniz.

- Hipertansiyon hastalarının çoğunluğu tipik belirtiler yaşamaz.

Yüksek tansiyon inme için de önemli bir risk faktörüdür. Kontrol edilmezse, yüksek tansiyon ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

YAŞAM TARZINIZI YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEK 7 ADIM

-Tuzu kısıtlayın.

-İdeal kilonuzu koruyun.

-Meyve ve sebze tüketiminizi artırın ve doymuş yağ alımını azaltın.

-Düzenli fiziksel aktivite yapın.

-Tütün mamülleri alışkanlığınız varsa bırakın.

-Kafein alımınızı azaltın.

-Stres azaltıcı yöntemleri deneyin. Son dönemlerde oldukça popüler olan mindfullnes egzersizlerinin, nefes terapileri ve yoganın, tansiyon düşürülmesine yardımcı olduğu gösterilmiştir.

-“Sağlıklı” diye bol bol maden suyu veya soda tüketmeyin. Bunlar tuz içerir ve tansiyonu yükseltir.

Bazılarımız daha büyük risk altında: Diyabet ve hipertansiyon kalbi vuruyor Kalp hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölüm nedenleri açısından ilk sırada yer almaya devam ediyor. Son verilere göre 2030 yılında dünya genelinde 23 milyon kişinin kalp kaynaklı hastalıklardan hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. Ancak ciddi kalp hastalıklarının önemli bir çoğunluğu risk faktörlerinin kontrol altına alınabilmesi sayesinde önlenebiliyor. Peki, kalp sağlığı için risk faktörleri neler?

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