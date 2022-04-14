Türkiye Gazetesi

İl durum değerlendirme ve ziyaretler için Sakarya'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalar yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti. Bakan Koca, Valilik ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca, "Salgın günleri artık geride kaldı." dedi. Salgının seyrinin giderek etkisini azaltmaya başladığını belirten Koca, "19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayımız sıfır. Özellikle okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere gelecek hafta Bilim Kurulu'nda çok önemli kararlar alınacak" şeklinde konuştu.

"EN KÖTÜ GÜNLERİMİZ GERİDE KALDI"

Bakan Koca, açıklamalarında şunları söyledi:

"Şu an 19 ilimizde yoğun bakımda yatan Covid-19 hasta sayısı sıfır. Her geçen gün bunun azaldığını görüyoruz. Hatırlarsanız geçen yıl maskeli bu son yazımız olacak demiştim. O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o yaza giriyoruz. Giresun'da da üç ay önce hatırlarsanız Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum. En kötü günlerimiz geride kaldı endişe etmeyiniz müsterih olun diye konuşmam olmuştu. O dönemde de bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere endişe ile yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum, Endişe etmeyiniz en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun."

BİLİM KURULU'NDAN HAFTAYA ÖNEMLİ TOPLANTI

"Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere önemli bu anlamda alınacak kararlar olacak. Okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız."

804 HASTANEDE KORONAVİRÜS HASTASI KALMADI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin hastanelerdeki son duruma ait rakamları dün paylaştı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın" dedi.

Bakan Koca koronavirüse ilişkin hastanelerdeki son durumu açıkladı Bakan Koca, sosyal medya hesabından koronavirüste son duruma ilişkin bilgi verdi. Fahrettin Koca, yurt genelinde 804 hastanenin yoğun bakımında Covid hastası olmadığını açıkladı. Bakan Koca paylaşımında “Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı 'Sıfır' olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca’dan güldüren paylaşım: Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından gece yarısı esprili bir paylaşım yaptı. Koronavirüs salgınında dün açıklanan son vaka sayılarının ardından Koca’dan güldüren bir paylaşım geldi.