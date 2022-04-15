Türkiye Gazetesi

Çocukların büyümesi doğumdan ergenliğe kadar takip edilmeli. Uzm. Dr. M. Hafit Arvas, çocuklardaki büyümenin izlenmesinin öneminden bahsetti.

Uzm. Dr. Arvas, “Çocuklarda büyümenin belirli bir periyotta ilerlememesi çocukların gelişiminde bir problem olduğunun göstergesi olabilir. Büyümedeki bir sorun varsa bunun erken teşhisi ile sorunun kaynağı tespit edilir. Kalıtımsal da olabilir ya da beslenme, enfeksiyonlar, psikososyal nedenler gibi dış faktörlerden de kaynaklanabilir. Etkili olan dış faktörler ise bunun değiştirilmesi için önlem alınabilir. Hormon, metabolik ve kronik hastalıklar gibi nedenlerle çocukların büyümesi yaşıtlarının gerisindeyse zamanında uygulanan tedavi ile yaşıtları ile aynı seviyede olması sağlanabilir” dedi.

FAST FOOD YERİNE SEBZE AĞIRLIKLI BESLENME TERCİH EDİLMELİ

Çocuklarda sağlıklı bir büyüme için izlenmesi gereken yollara değinen Uzm. Dr. M. Hafit Arvas, anne babalara şu tavsiyelerde bulundu:



“Çocuklarda büyümenin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için sağlıklı beslenme büyük bir öneme sahip. Fast food tüketim yerine sebze ve meyve ağırlıklı beslenme tercih edilmeli ve hazır gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmaları sağlanmalıdır. Uyku saatleri düzenlenmeli. Özellikle akşam 8-11 arasındaki uyku, çocukların gelişimi için çok büyük bir öneme sahip”



Sadece fiziksel sebepler değil psikolojik sebeplerin de çocukların gelişiminde etkili olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Arvas, “Çocukların kendisini ifade edebilmesi ve isteklerinin karşılanması gelişimleri için önemli” ifadesini kullandı.

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