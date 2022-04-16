Türkiye Gazetesi

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Bir pıhtılaşma bozukluğu hastalığı olan hemofilinin dünyada 250 bin, Türkiye’de 6 bin kişiyi etkilediğini belirten Prof. Dr. Bülent Zülfikar "Hemofili 10 bin doğumdan birinde görülüyor. Tedaviye çoğunlukla ilk kanamadan sonra, mümkünse 3 yaşından önce başlıyoruz. Hemofili ile yaşam, hastalığın getirdiği riskleri yüzünden kolay değil. Ancak hemofili hastalarının, küçükten başlayarak bu risklerin farkında olması, ailelerin de bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Mesela, küçük yaştaki bir çocuğun hayatı, arkadaşlarıyla oynarken veya spor yaparken hastalığına bağlı olarak etkilenebiliyor. İlerleyen yaşlarda da mesleğini, hobilerini, sosyal hayatını her adımda gözden geçirmesi gerekebiliyor” dedi.

Beyin tümörü tedavisinde devrim! Mini robotlar insan beynine girecek Bilim insanları, geliştirdikleri mikro robotların tümör gibi hedeflere mıknatıs yardımıyla ulaşıp tedavi edebileceğini açıkladı. Bu robotların insan vücudu için risk oluşturmadığı da belirtildi.