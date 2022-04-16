Türkiye Gazetesi

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Hastanelere başvuran yeni hasta sayısının giderek azaldığını ve 19 ilde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastasının bulunmadığını söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk “Şu an itibarıyla Türkiye’de günlük vaka sayıları 10 binin altına indi. Pandemide, Covid-19’un sağlık üssü niteliğindeki hastanemizde de bunu görüyoruz. Acilden yoğun bakım ve servislere yatırdığımız hasta sayısı da çok azaldı. Covid-19 henüz bitmedi. Bunun için tedbirleri elden bırakmamalıyız. Ancak aşılama sayesinde önceki Covid yaz dönemleriyle mukayese edilemeyecek kadar rahat bir yaz geçireceğiz” dedi.

Grip ile Covid birlikteliğinde korkulan olmadı Bilim insanlarının Covid-19 ve grip vakalarının birlikte görülmesi sebebiyle hastalığın daha da ağırlaşacağı ve hastanelerin zor durumda kalacağına ilişkin senaryosu gerçekleşmedi.

İspanya'da Covid aşısı tüpünden sivrisinek çıktı İspanya'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Malaga aşı merkezinde, Covid aşı tüpünde sivrisinek olduğu tahmin edilen bir cisme rastlandı, bunun üzerine de 765 bine yakın Moderna aşısı geri çekildi.