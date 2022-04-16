Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kayseri’de yaşayan Raziye ve Bayram Ünübüyük çifti 10 yıl önce dünyaevine girdi. Genç çift aile olabilmek için mutluluklarını bir bebekle perçinlemek istedi. Ancak aradan zaman geçmesine rağmen hamilelik gerçekleşmedi. Gittikleri doktorlar önce birkaç defa aşılama tedavisi yaptı. Daha sonra farklı merkezlerde 4 defa tüp bebek uygulaması yapıldı. Ancak Ünübüyük çifti bir türlü o müjdeli haberi alamadı. Bütün umutları tükenen ve ‘vardır bunda da bir hayır’ diyerek artık durumu kabullenen çift, yakın arkadaşlarının yüreklendirmesi ile son bir defa daha şanslarını denemeye karar verdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner’e ulaşan çiftin yeniden yapılan tahlillerinde Raziye Ünlütürk’ün genç kadınlarda az görülen bir durumla karşı karşıya olduğu erken menopoza girdiği anlaşıldı. Raziye Ünübüyük’ün hiç yumurtası kalmamıştı. Aldıkları haberle yıkılan çift artık asla anne baba olamayacaklarını düşünürken Prof. Dr. Öner, uzun ancak başarılı bir tedavi sürecinin ardından bebeklerini kucaklarına alabilecekleri müjdesini verdi. Prof. Dr. Öner, genç çifte son dönemlerde ülkemizde de uygulanmaya başlanan PRP yani ‘kendi kanından yumurtalık gençleştirme’ tedavisi ile erken menopozun geri döndürülebileceğini söyledi. Raziye Ünübüyük’e önce PRP tedavisi sonra histereskopi ve laparoskopi operasyonu yapıldı. 4 aylık tedavinin sonucunda 1 yumurta oluştu. Raziye Ünübüyük o ‘altın yumurta’yla yapılan tüp bebek uygulamasının ardından gerçekleşen transferle hamile kaldı. Yiğit bebek biraz aceleci davranıp 36. haftada dünyaya gelince bir süre yoğun bakımda kaldı. Uzun ve meşakkatli bir yolculuğunun ardından anne olan Raziye Ünübüyük, bugün 1 yaşını dolduran bebeğine sarılarak “Onu yoğun bakımda ilk defa kucağıma verdiklerinde çektiğim bütün sıkıntıları unuttum. Asla anne olamayacağımı düşünürken gelen Yiğit, Allah’ın bize bir hediyesi” dedi.

ERKEN MENOPOZ HASTALARI İÇİN ANNELİK UMUDU

PRP tedavisinin yumurta rezervi azalmış ya da menopoza girmiş kadınlar için annelik umudu oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Gökalp Öner “Raziye Hanım’ın da erken menopoz hastası olduğunu tespit ettik. Hiç yumurtası yoktu. Böyle durumlarda direkt tüp bebek tedavisine başlamıyoruz. Hastamızdan yumurta elde edebilmek için PRP tedavisi yaptık. Bu tedavide Raziye Hanım’ın kanını alıp özel bir santrifüj kitinden geçirdikten sonra içerisindeki yumurtayı aktive eden proteinlerle büyüme hormonlarını anestezi altında yumurtalığa enjekte ettik. Tedavi sonucunda bir tek yumurta elde oluştu. Biz buna ‘altın yumurta’ deriz. Bir yumurta ile sağlıklı bir embriyo elde ettik. Bu ‘altın embriyo’ transfer edildi ve gebelik gerçekleşti. Şükürler olsun bebeklerini kucaklarına aldılar” dedi.

Tüp bebek tedavisinden önce sigarayı bırakın, kilo verin Günümüzde tüp bebek tedavisi için doktorlara başvuranların sayısı hiç de az değil. Peki, bu süreçte en çok nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar ne diyor?

Erken menopozda annelik mümkün Japon Bilim insanlarının bulduğu “In Vitro Aktivasyon tekniği” sayesinde erken menopoza girmiş kadınların da annelik ihtimali güçlendi. Yumurta rezervi çok azalan kadınlar bile çocuk sahibi olabiliyor.